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Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:38 Son Güncelleme: 22.9.2021 16:06

Danla Bilic hızlı çıktı! Poyraz Teoman'ı çabuk unutan Danla Bilic gönlünü parfüm imparatoruna kaptırdı!

Danla Bilic hızlı çıktı! Poyraz Teoman’ı çabuk unutan Danla Bilic gönlünü parfüm imparatoruna kaptırdı!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık bir ay önce sevgilisi Poyraz Teoman ile ilişkisine nokta koymuştu. Eski aşkını çabuk unutan Danla Bilic'in yeni sevgilisi ise ortaya çıktı. Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin'e gönlünü kaptıran Bilic, yeni sevgilisi ile Emirgan'daki bir gece kulübünde görüntülendi. İşte sürpriz aşkın detayları...

Ünlü YouTuber Danla Bilic, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Poyraz Teoman'dan ayrılan Bilic, sevgilisini çabuk unuttu.

Danla Bilic, kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisinin ise ünlü iş insanı Yusuf Engin olduğu öğrenildi.

SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER

Danla Bilic, Yusuf Engin ile birlikte Emirgan'da bir gece kulübünde görüntülendi. Daha önce de birlikte görüntü veren çiftin, şimdilerde güzel bir ilişki yürüttüğü öne sürüldü.

Öte yandan Yusuf Engin, dünyanın önde gelen parfüm ve kozmetik markalarını Türkiye'ye getiren Engin Grup Yönetim Kurulu Üyesi.

Bilic, Ece Seçkin'in düğünden sonra oluğu yeni sevgilisinin yanında aldı. Yeni sevgililer, dün gece Emirgan'daki bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi.

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Danla Bilic hızlı çıktı! Poyraz Teoman'ı çabuk unutan Danla Bilic gönlünü parfüm imparatoruna kaptırdı!
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