Danla Bilic hızlı çıktı! Poyraz Teoman’ı çabuk unutan Danla Bilic gönlünü parfüm imparatoruna kaptırdı!

Ünlü YouTuber Danla Bilic, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Poyraz Teoman'dan ayrılan Bilic, sevgilisini çabuk unuttu.
Danla Bilic, kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisinin ise ünlü iş insanı Yusuf Engin olduğu öğrenildi.
SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER
Danla Bilic, Yusuf Engin ile birlikte Emirgan'da bir gece kulübünde görüntülendi. Daha önce de birlikte görüntü veren çiftin, şimdilerde güzel bir ilişki yürüttüğü öne sürüldü.