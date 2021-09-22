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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Günaydın’a MGD’den 6 ödül

Günaydın’a MGD’den 6 ödül

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25’incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri’ni kazanan isimler belli oldu. Turkcell ana sponsorluğunda, 27 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan törende GÜNAYDIN ekibinden Yusuf İzel, Merve Yurtyapan, Ömer Karahan, Hakan Uç ve İlker Gezici’nin imza attığı 6 haber ödüle layık görüldü.

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25'incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu. GÜNAYDIN'dan Merve Yurtyapan; Hülya Koçyiğit ile yaptığı röportajla, İlker Gezici; 'Jüri üyesinin oğlu sınavı kazandı', Ömer Karahan; 'Müzik dünyası şokta' ve 'Erol Büyükburç'un mezarı açıldı', Hakan Uç; 'Müzik platformunda skandal', Yusuf İzel ise 'Dedesini linç edip sokaklarda sürüklediler' haberleriyle ödüle layık görüldü.
Turkcell ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 27 Eylül'de düzenlenecek olan Gala Gecesi'nde tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri ödüllerine kavuşacak. Geceyi Hakan Bilgin ve Özge Özder sunacak.
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Günaydın’a MGD’den 6 ödül
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