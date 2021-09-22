‘Kerem’in selamı var’ deyip beni dövdüler

TATİL DÖNÜŞÜ SALDIRIYA UĞRADI
Türkiye güzeli Şevval Şahin
ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral
, İtalya
tatilinden döndü. İki sevgili evlerine girerken Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı. Önceki akşam karakol çıkışı görüntülenen Aral'ın yüzünde kırıklar ve morluklar olduğu görüldü.
Marcus yaptığı açıklamada, "Beş kişi bana saldırdı. Beni dövdükten sonra 'Kerem
'in selamı var' dediler. Saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Ben de karakola gelerek şikayetçi oldum, gerekeni savcılık yerine getirecek" dedi.