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Giriş Tarihi: 22.9.2021

‘Kerem’in selamı var’ deyip beni dövdüler

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Kerem’in selamı var’ deyip beni dövdüler

Eski sevgilisiyle yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı’yı sandalyeyle denize atan Yiğit Marcus Aral, önceki gece 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Aral, karakol çıkışı konuştu: “Bana 5 kişi saldırdı, ‘Kerem’in selamı var’ dediler”

TATİL DÖNÜŞÜ SALDIRIYA UĞRADI
Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, İtalya tatilinden döndü. İki sevgili evlerine girerken Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı. Önceki akşam karakol çıkışı görüntülenen Aral'ın yüzünde kırıklar ve morluklar olduğu görüldü.

Marcus yaptığı açıklamada, "Beş kişi bana saldırdı. Beni dövdükten sonra 'Kerem'in selamı var' dediler. Saldırganlar daha sonra kaçarak uzaklaştı. Ben de karakola gelerek şikayetçi oldum, gerekeni savcılık yerine getirecek" dedi.
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‘Kerem’in selamı var’ deyip beni dövdüler
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