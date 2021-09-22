Selçuk Yöntem “tost fotoğrafı” davasını kazandı! Kafe sahibi Yöntem’e 150 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul'daki bir kafe, sanatçı Selçuk Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafını menüsünde izinsiz olarak kullandı. Aynı fotoğrafın bir dergide de kullanıldığını fark eden Yöntem, kafe sahibi hakkında tazminat davası açtı. Sanatçi Yöntem'in avukatı, müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu belirterek, Yöntem'in söz konusu kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullanıldığını aktardı.
Davalı kafe sahibinin bu yolu kullanarak Yöntem'i kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle Yöntem ile alay edildiğini kaydederek, Yöntem'in maddi ve manevi zarara uğradığını iddia etti.
Davalı kafe sahibinin vekili ise, ortada bir eserin haksız kullanımın söz konusu olmadığını söyleyerek, Magazin Gazetecileri Derneğinin mecmuasında yer alan fotoğrafın davalıdan habersiz şekilde yayınlandığını öne sürdü. Davacı Yöntem'in bazı resimlerinin dükkan içinde kullanılan menülerde yer aldığını, mahkeme aracılığıyla yapılan tespitten sonra bunların imha edildiğini, kafenin tanınmış bir işletme olduğunu ve reklama ihtiyaç duymadığını savundu. Davalı vekili, davanın reddini talep etti.
Kapatılan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin lira maddi ve 50 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Ancak daire, 284 bin liralık maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamına uyan İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacının fotoğrafının izin alınmadan dergi reklamında kullanımı için 80 ve menülerdeki kullanımı için 20, toplamda 100 bin lira maddi, davacının kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle de 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi.
Bu kararın da temyiz edilmesi sonrasında dosya ikinci defa Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamlayan daire, yerel mahkeme tarafından verilen hükmü onadı.