Selçuk Yöntem “tost fotoğrafı” davasını kazandı! Kafe sahibi Yöntem’e 150 bin lira tazminat ödeyecek

Kapatılan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin lira maddi ve 50 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Ancak daire, 284 bin liralık maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamına uyan İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacının fotoğrafının izin alınmadan dergi reklamında kullanımı için 80 ve menülerdeki kullanımı için 20, toplamda 100 bin lira maddi, davacının kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle de 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi.