Tuğçe Tayfur ile Taner Şafak’ın nafaka davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!

"OLMAYINCA OLMUYOR"

* Severek, aşık olarak çok kısa bir zamanda evlendik. Birbirimizi tanımadan evlendik. Birbirimizi evlilik içerisinde tanıdık. Eşimi seviyorum, oğlumun babasıdır ama saygımızı kaybetmeyelim diye böyle bir karar aldık. Ayrılmak istediğini Taner söyledi. 7 yıldır bir o, bir ben 'Boşanalım' diyordum her kavgada. Bu kez Taner söyledi.