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Giriş Tarihi: 22.9.2021 10:55 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:12

Tuğçe Tayfur ile Taner Şafak'ın nafaka davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!

Tuğçe Tayfur ile Taner Şafak’ın nafaka davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!

Yeşilçam'ın usta isimleri Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, Taner Şafak ile evliliğini iki yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Ancak çiftin evliliği bitse de aralarındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Taner Şafak, eski eşi Tuğçe Tayfur’a dava açmış ve nafakanın azaltılmasını talep etmişti. Dava karara bağlandı; mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Şafak’ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık tazminatın, 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti. İşte detaylar...

Sanatçı Ferdi Tayfur'un müzisyen kızı Tuğçe Tayfur'a eski eşi Taner Şafak'ın açtığı nafakasının azaltılması davası karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada, Şafak'ın avukatı Bahar Şevin Özkaya ile davalı Tayfur'un avukatı İsmail Demirci, hazır bulundu.

'NAFAKA' DAVASINDA KARAR

Duruşmada beyanda bulunan Taner Şafak'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Tuğçe Tayfur'un avukatı ise davanın reddedilmesini talep etti.

Taner Şafak'ın açtığı davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık iştirak nafakasının 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Mahkeme, Şafak'ın iştirak nafakasına ek olarak ödemeye başlayacağı 500 doların kaldırılması talebini ise reddetti.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, 2019 yılında Taner Şafak ile boşanmıştı. Şafak, aylık olarak ödediği 1000 dolar iştirak nafakasının ödemekte güçlük çektiği gerekçesiyle 2 bin TL'ye düşürülmesini talep etmişti.

"ANNEM VE BABAM ÇOK ÜZÜLDÜ"

Tuğçe Tayfur, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

* Bazen insanlar anlaşamıyorlar, biz Taner'le 20'li yaşlarımızın fazlasını birlikte geçirdik. Büyüdükçe geliştik, kararlarımız değişti. Şu an böyle bir karar içerisindeyiz, zaman ne gösterir bilemem ama... Tamamen fikir ayrılığı diyebiliriz.

* Biz birlikte büyüdüğümüz için küçüktük evlendiğimizde. Dört yıl sonra Efe oldu, 7 yıl sonra da boşanma kararı aldık. Çocuk olunca çocuğumuzun gergin bir ortamda büyümemesi için de bu kararı aldık. Anne ve babam çok üzüldü.

"OLMAYINCA OLMUYOR"

* Severek, aşık olarak çok kısa bir zamanda evlendik. Birbirimizi tanımadan evlendik. Birbirimizi evlilik içerisinde tanıdık. Eşimi seviyorum, oğlumun babasıdır ama saygımızı kaybetmeyelim diye böyle bir karar aldık. Ayrılmak istediğini Taner söyledi. 7 yıldır bir o, bir ben 'Boşanalım' diyordum her kavgada. Bu kez Taner söyledi.

* Boşanacağımı babama hemen söyledim. Şeker hastası biliyorsunuz. Allah korusun, yanlış bir şey duyar... Hemen Taner'in ailesi ve benim ailemle konuştuk.

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Tuğçe Tayfur ile Taner Şafak'ın nafaka davasında flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi!
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