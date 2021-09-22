‘Ürgüp’ten razıyım koşa koşa yine giderim’

Ünlü şarkıcı Buray
, Kapadokya Ürgüp
'de 49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivali
'nde sahne almıştı. Buray, konser sonrası 12 bin liralık sazının çalındığını açıklamıştı. Karakolda ifade veren popçunun 'Bir daha o kente gitmem' demesi Nevşehirlileri üzdü. Nevşehir
'in yerel haber sitesi CT Haber
, sazın çalınmadığını iddia etti. Buray'ın herhangi bir kolluk birimine şikayetinin olmadığını, festivalden sonra 10 konsere daha çıktığını belirterek, Ürgüplülerden özür dilemesini istedi.
ORAYA GİTMEM DEMEDİM
Buray ise olayı tüm Ürgüplülere mal etmenin yanlış olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Ürgüp'te çok güzel ağırlandık. Maalesef böyle tatsız bir olay yaşandı. Sazın bende manevi değeri vardı. Böyle bir olay olmasaydı keşke. Ancak, ben Ürgüp'ten razıyım Ürgüp de benden razı olsun. Ben oraya bir daha gitmem demedim. Koşa koşa yine giderim."