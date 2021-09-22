Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 22 Eylül 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Eylül 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Eylül 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ TERAZİ BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Kendi işini kurmak isteyen bir Koç burcuysan, bugün şans senden yana. Karşıt burcunda hareket etmeye başlayacak olan Güneş, sözleşme, anlaşma, ikili ilişkiler gibi konuları karşına getirebilir.
Boğa: Bugün hayatını düzene koymak adına bazı planlamalar gündemine gelebilir. Aile şirketinde çalışıyorsan ortak iş ve mal paylaşımı gibi konularda hakkını arayacaksın.
İkizler: İş hayatındaki sorunlara çok fazla kafa yoruyor olman, sosyal çevrenle olan diyaloglarına da yansıyor. Mesai dışarısında düşüncelerini kontrol etmeye karar verebilirsin.
Yengeç: Önceliklerin değişiyor. Kendi isteklerine kulak vermek isteyebilir ve buna göre hareket edebilirsin. Güneş, öncü burçta hareket etmeye başlıyor. Hakkında konuşulanlara kulaklarını tıkıyorsun.
Aslan: Bugün var olan potansiyelinin üzerine çıkabileceğin anlara şahitlik edeceksin. Özellikle yaratıcılık isteyen konularda farkını ortaya koyarken farklı deneyimler de tecrübe ediyorsun.
Başak: Gelir ve ödemelerle alakalı konularda dengeyi kuramadığını hissedebilirsin. Her ne kadar mantıklı hareket etmeye çalışsan da önüne geçemediğin durumlar kafanı karıştırabilir.
Terazi: Tarzında yapacağın değişiklikler, çevrenin dikkatinden kaçmayacak. Sağlığınla ilgili önemli kararlar almaya başlıyorsun. Güneş burcunda yükseliyor.
Akrep: Hayatında ters giden konulara odaklanmak isteyebilir, yolunda gitmeyen konuların üzerine yoğunlaşabilirsin. Değiştirmek istediklerini gerçekleştirmek için kararlısın.
Yay: Hayallerini ve projelerini nasıl hayata geçirebileceğini düşüneceğin bir gündesin. Önüne çıkan engeller, kendini kısıtlanmış gibi hissetmene neden olabilir.
Oğlak: Emeklerinin karşılığını alman seni mutlu ediyor. Ancak yeteneklerine göre bir iş yapma isteğin iş değişikliği seçeneğini de aklına sokmuyor değil.
Kova: Bazı kuralların seni kısıtladığı fikrine kapılabilirsin. Aklında birçok fikir var ancak bunları nasıl hayata geçireceğin konusunda kararsızlıklar yaşayabilirsin.
Balık: Yoğun tempoda çalışman, tatil ihtiyacını hatırlatacak. Kısa süreliğine de olsa tatile çıkmak için plan yapabilirsin. Dikkatinin çabucak dağılabileceği bir günden geçiyorsun.
GÜNEŞ TERAZİ BURCUNDA
Bir Ekinoks Daha Geldi!
Bugün saat 22:44'ü gösterdiğinde Türkiye enlem ve boylamına göre Güneş, Terazi burcuna geçecek. Adalet, eşitlik ilkeleri etrafında harekete geçme ihtiyacı doğuracak. Gece ve gündüz eşitlenecek, sonbahar ekinoksu Güneş'in Terazi burcuna geçmesiyle başlayacak.
Güneş, hepimize sosyal etkileşim ve barışçıl bir bakış açısı sunmak isteyecek. Terazi, Zodyak dünyasında denge kurmak anlamına gelir. Ferahlatıcı niteliği, netlik arayışı hava elementinden kaynaklanır. Sonbahar başlarken ilişki adına her adımı yoklamaya başlatacaktır. Aynada kişinin kendisiyle yüzleşmesi, nasıl göründüğüne bakması, bakımı, tutumu ve özel ihtiyaçlara yönelmek için doğru bir zamandır.
Güneş Terazi eksenindeyken hayat daha kolaydır. Yazın rehavetini üzerinden atan herkes için düzen ve yerleşik plana geçmek bu günleri işaret edecek. Zarafet, lüks merakı, kalite arayışı etrafınızı güzelleştirmenize, yenilemenize vesile olacak. Yanı sıra da Mars'ın Terazi burcunda hareket ettiğini göz önünde bulundurursak bir takım yeni yasaklar gelirken, eski yasaklar da ortadan kalkacak. Unutmayın ki dünya bugüne kadar öyle ya da böyle virüse bağışıklık kazandı.
Baba Oğluna Bir Bağ Bağışlamış, Oğul Babaya Bir Salkım Üzüm Vermemiş
Seçicilik, keskin sözler, gözlemcilik bu evrenin en belirgin etkileri arasında yer alacak. Güneş, öncü burcun hava elementinde değerli, özel ve kıymetli gördüğü her duruma imtina gösterecektir. Yetenekleri ve ikna kabiliyetleri ile para kazananlar sıralamasında başta hukukçular, ekonomistler, mimarlar, estetisyenler, modacılar, sanatçılar, diyetisyenler ve kozmetiğin tüm alanları yer alabilir. Bu konum ''Biz'' olmayı anlatır. İkili ilişkilerden iş anlaşmalarına, aile kararlarından kariyer planına kadar programlı ilerlemeyi kolaylaştıracak. Ama unutmayın ki klasik bir Güneş – Terazi seyri olmayacak. Bu seyri içinde başkalaştıran bir Merkür – Terazi Retrosu olacak. Güneş'in, sağında Merkür Retrosu, solunda ise Mars'ın başkaldırışı olacak. Var olma mücadelesini sadece yaşam alanlarımızda değil, yanı sıra maddi-manevi reflekslerimizde etkili olduğunu bugünden itibaren daha iyi göreceğiz.