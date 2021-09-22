Yıldız Tilbe’den haber var! Ameliyat olan Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

55 yaşındaki usta şarkıcı Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in 'Benzemez Kimse Bize' adlı programına konuk olduktan sonra hastaneye yatmıştı. Tilbe'nin, pazartesi günü sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenilmişti.
TABURCU OLDU
Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının operasyon geçirdiğini söyledi.
Yıldız Tilbe dün de taburcu oldu, sevenlerine 'iyiyim' mesajı vermeyi ihmal etmedi.
"TURP GİBİYİM"
Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.
DİVA'YA KONUK OLMUŞTU
Yıldız Tilbe, pazar akşamı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu. Tilbe, programdan bir gün sonra da ameliyat masasına yattı.