Yıldız Tilbe’den haber var! Ameliyat olan Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

55 yaşındaki usta şarkıcı Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in 'Benzemez Kimse Bize' adlı programına konuk olduktan sonra hastaneye yatmıştı. Tilbe'nin, pazartesi günü sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenilmişti.