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Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:30 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:44

Yıldız Tilbe'den haber var! Ameliyat olan Yıldız Tilbe'den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Yıldız Tilbe’den haber var! Ameliyat olan Yıldız Tilbe’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!

Pandemi günlerinde aşı karşıtlığı söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken, daha sonra da fikir değiştirerek koronavirüs aşısı olan 55 yaşındaki usta sanatçı Yıldız Tilbe, önceki gün hayranlarını korkutan bir haberle gündeme gelmişti. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla ekrana gelen 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olduktan sonra hastaneye yatan Tilbe, bir operasyon geçirmişti. Sevenlerini korkurtan Yıldız Tilbe'den haber geldi. Taburcu olan şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

55 yaşındaki usta şarkıcı Yıldız Tilbe, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in 'Benzemez Kimse Bize' adlı programına konuk olduktan sonra hastaneye yatmıştı. Tilbe'nin, pazartesi günü sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenilmişti.

TABURCU OLDU

Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının operasyon geçirdiğini söyledi.

Yıldız Tilbe dün de taburcu oldu, sevenlerine 'iyiyim' mesajı vermeyi ihmal etmedi.

"TURP GİBİYİM"

Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.

DİVA'YA KONUK OLMUŞTU

Yıldız Tilbe, pazar akşamı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu. Tilbe, programdan bir gün sonra da ameliyat masasına yattı.

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Yıldız Tilbe'den haber var! Ameliyat olan Yıldız Tilbe'den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi!
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