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Giriş Tarihi: 23.9.2021

90’lı yıllara ışınlandılar

90’lı yıllara ışınlandılar
Magazin ve cemiyet hayatının ünlüleri, önceki gün gerçekleştirilen adL X Raisa-Vanessa defilesinde buluştu. Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ve Raisa-Vanessa Sason ev sahipliğinde Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşen defileye katılanlar arasında; Aslıhan Doğan, Ceylan Çapa, Pınar Sabancı, Dila Tarkan, Hande Ataizi, Emine Ün, Güneş Mutlu Mavituncalılar, Mert Aslan ve Ece Sükan da vardı. Zehra Işık; "adL olarak kadınların ruhuna dokunan, onların her anına eşlik eden tasarımlar sunuyoruz. Kadının özgür ruhuna hitap eden ve özgünlükle buluşturan Raisa-Vanessa ile bu iş birliğini yapmak gurur verici" dedi. Koleksiyon, 90'ların ışıltısını tasarımlara yansıtıyor.
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90’lı yıllara ışınlandılar
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