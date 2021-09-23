90’lı yıllara ışınlandılar

Magazin ve cemiyet hayatının ünlüleri, önceki gün gerçekleştirilen adL X Raisa-Vanessa defilesinde buluştu. Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık
ve Raisa-Vanessa Sason ev sahipliğinde Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşen defileye katılanlar arasında; Aslıhan Doğan
, Ceylan Çapa
, Pınar Sabancı
, Dila Tarkan
, Hande Ataizi
, Emine Ün, Güneş Mutlu Mavituncalılar, Mert Aslan ve Ece Sükan da vardı. Zehra Işık; "adL olarak kadınların ruhuna dokunan, onların her anına eşlik eden tasarımlar sunuyoruz. Kadının özgür ruhuna hitap eden ve özgünlükle buluşturan Raisa-Vanessa ile bu iş birliğini yapmak gurur verici" dedi. Koleksiyon, 90'ların ışıltısını tasarımlara yansıtıyor.