Barbaroslar dizisinde beklenmedik gelişme! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüme ‘’Misket’’ sürprizi!

TRT1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı yapıma yeni bir oyuncu dahil oluyor. Dizinin fenomenleri Misket rolünü üstlenecek oyuncunun kim olduğunu merak ediyor. Keskin bir nişancıyı canlandıracak olan karakterle ilgili detaylar belli oldu. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde yaşanacaklar…
1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Mert, dizinin yeni karakteri Misket olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. İkinci bölüm itibari ile izleyeceğimiz Misket karakteri sürpriz bir şekilde yapıma giriş yapacak.
Başarılı performansları ile bilinen oyuncu, "Böyle büyük prodüksiyonlu ve güzel bir işte rol aldığım için mutluyum. Keskin bir nişancıyı canlandıracağım. Umarım seyircimizde benim kadar heyecanlanır" açıklamasını yaptı.
Sedat Mert, 1 Ocak 1975 İstanbul doğumludur. Ünlü oyuncu 1997 yılında fenomen olan "Kara Melek " isimli diziyle adını duyurmuştu. Bu güne kadar bir çok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu şu sıralar Show tv'de yayına girmeye hazırlanan Rüzgarlı Sokak isimli dizide yer aldı. Oyuncu bu güne kadar Yeşil Işık, Son Ders Aşk, Ustalar Alimler ve Sultanlar, Fetih 1453 gibi birçok sinama projesinde yer aldı.