Barbaroslar dizisinde beklenmedik gelişme! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüme ‘’Misket’’ sürprizi!

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜME ''MİSKET'' SÜRPRİZİ!

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sedat Mert, dizinin yeni karakteri Misket olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. İkinci bölüm itibari ile izleyeceğimiz Misket karakteri sürpriz bir şekilde yapıma giriş yapacak.

Başarılı performansları ile bilinen oyuncu, "Böyle büyük prodüksiyonlu ve güzel bir işte rol aldığım için mutluyum. Keskin bir nişancıyı canlandıracağım. Umarım seyircimizde benim kadar heyecanlanır" açıklamasını yaptı.

SEDAT MERT KİMDİR?

Sedat Mert, 1 Ocak 1975 İstanbul doğumludur. Ünlü oyuncu 1997 yılında fenomen olan "Kara Melek " isimli diziyle adını duyurmuştu. Bu güne kadar bir çok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu şu sıralar Show tv'de yayına girmeye hazırlanan Rüzgarlı Sokak isimli dizide yer aldı. Oyuncu bu güne kadar Yeşil Işık, Son Ders Aşk, Ustalar Alimler ve Sultanlar, Fetih 1453 gibi birçok sinama projesinde yer aldı.