Giriş Tarihi: 23.9.2021

Kovid sonrası açık kalp ameliyatı çok riskli DİDEM SEYMEN

Kovid-19’a kalp damarları tıkalıyken yakalanan ve kalp krizi geçiren hastaların akciğer fonksiyonları azaldığı için açık kalp ameliyatı yapılamıyor. Bu hastalarda göğüs kafesinin açılmadığı, mini by-pass denilen kapalı kalp ameliyatı tercih ediliyor. Bu ameliyat sonrası hastalarda akciğer travması riski de azalıyor