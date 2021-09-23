Sosyete bu yasak aşkla çalkalanıyor! Ünlü mücevherci Naim Gençoğlu da ’Azgın Teke’ sendromuna yakalandı!

Evet, yanlış okumadınız… Özlem Gençoğlu ile 30 küsur yıldır evli olan, bu evlilikten 28 yaşında bir kızı, Mayıs 2019'da milyon euro harcayarak Venedik'te evlendirdiği 30 yaşında bir oğlu ve 11 aylık da bir torunu olan Gençoğlu, koronanın kol gezdiği bu dönemde, bu sendroma yakalanmış.