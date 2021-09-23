Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 23 Eylül 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Eylül 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 23 Eylül 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BALIK DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Güne işyerindeki toplantı ile başlayacak olman seni gergin bir ruh hali içerisine sokabilir. Toplantının sonunda sorumluluklarının artması, sana duyulan güveni hissettirecek.
Boğa: Duygusal yönünün ağır bastığı bir gündesin. Kafanı karıştıran konular konusunda hassasiyetin artarken, çözüm odaklı yaklaşmaya karar veriyorsun.
İkizler: Beklemediğin şekilde kararsız bir halde güne başlayabilirsin. Bugün karşılaşacağın olayların gidişatı seni sürekli iki karar arasında bırakacak.
Yengeç: Çevrenin desteği seni her zaman güçlü kılıyor. Kendinden emin şekilde alacağın kararlar ile birlikte hayatında yeni bir sayfa açmak isteyeceksin.
Aslan: Bugün mantık ve duygular arasında gelgitlerin yaşandığı bir gün olabilir. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle birtakım konuşmalar gerçekleştirebilirsin.
Başak: Güne farklı duygular ve hislerle başlıyorsun. İşin ile ilgili beklemediğin eleştiriler, sinirlerini gerebilir. Arkadaşlarınla, geçmişe dönüp eski günleri yad etmek isteyebilirsin.
Terazi: Sorumlulukların fazlalığı, hızlı şekilde hareket etmene sebep olacak. İşyerindeki yoğunluğun fazla olmasında dolayı gün boyunca bol miktarda kahve tüketebilirsin.
Akrep: Güne yoğun düşüncelerle başlıyorsun. Dün gece izlediğin bir film ya da dizinin etkisinde kalmış da olabilirsin. Düşüncelerini somutlaştırmak isteyebilirsin.
Yay: İş yaşantındaki öncelikli sorumlulukların, ailenle ilgilenme konusunda seni alıkoyabilir. Evli ve çocukları olan bir Yay burcuysan, ailenle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsin.
Oğlak: Hem iş hayatında hem de sosyal hayatında yeteneğinin arttığını hissedebilirsin. Stil ve tarz değişikliğine gitmek isteyip, daha önce denemediğin farklılıkların peşinden gidebilirsin.
Kova: Yaşantına dair belli değişimler yapmak için harekete geçiyorsun. Özellikle fiziksel değişim bugün fazla zamanını alabilir. Dolabını temizleyip yeni ürünler için alışveriş listesi hazırlayabilirsin.
Balık: Kontrolü hiçbir şekilde elden bırakmıyorsun. Gelecekte yapacağın harcamaları planladığın için maddi açıdan zorluk yaşamayabilirsin. Dargınlık yaşadığın kişilerle arandaki buzları eritmek isteyebilirsin.
BALIK DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK
Geçtiğimiz Salı gününden bu yana gökyüzündeki etkilerine tüm hızıyla başlayan Balık Dolunay'ının burçlara olan etkisini merak mı ediyorsunuz? Gelin sorunuzun cevabını beraber keşfedelim.
Koç: Sağlık ve özelinizi ilgilendiren konular gündeminizi belirlerken, içinize kapanık bir tutum sergileyeceksiniz. Yetenekleriniz özenle takip edilecek.
Boğa: Çoğulcu, yapıcı ve teknoloji odaklı olurken, dostların önemi sizin için artacak. Farklı yapılanmalar ve dernekler gibi kurumlarla ilişkileriniz bu evrede artabilir.
İkizler: İtibar, saygı ve bilinirlik açısından özel bir dönemdesiniz. Aile ve koşullar olarak size eş biriyle bu dönem ilişkiniz ciddiyete gidebilir.
Yengeç: Yüksek eğitim, yurt dışı imkânları dışında uzakta yaşayan aileniz ya da yakınlarınızla bilgi akışınız artabilir. Felsefi yönden kendinizi geliştirirken, dertleri olan iş arkadaşlarınıza iyi geleceksiniz.
Aslan: Amaçlarınız için iyi bir evredesiniz. Emeklerinizin göründüğü bu dönemde duygularınızı, hislerinizi saklamayacaksınız. Eğer maddi olarak desteğe ihtiyacınız varsa bu döngüde beklentiniz karşılık bulabilir.
Başak: İlişkilerinizi düzenlemek, anlaşmaları değerlendirmek için özel bir dönemdesiniz. Yeni oluşumlar, yeni sorumluluklar getirebilir. Evli Başak burçları içsel küslükleri sonlandıracaklar.
Terazi: Çalışmak, yaşamı düzene sokmak ve bankalarla temasınız bu evrede artacak. Uzun zamandır ertelediğiniz detaylı işleri yapmak için ideal bir süreç, değerlendirebilirsiniz.
Akrep: Aşk, tutku, ihanet ve geçici sosyal ilişkileri temsil eden bir dönemdesiniz. Bekâr Akrep burçları ciddi ilişkiler yerine sürprizli çıkışlar yapabilirler. Yaşam alanızda yer alan çocuklar için yaratıcı ve ilham verici etkiler oluşturacaksınız.
Yay: Aile ortamında değişikliğe ihtiyaç duyanlar için olumlu bir dönem. Köklü, otoriter, tutucu ve geleneksel düşünceler sizi uzaklaştıracak.
Oğlak: Yarım bırakılan işler, eğitim ve iletişimler için kendinize güveneceksiniz. Özgür planlar yapabilmek için yakınlarınızdan destek bekleyeceksiniz. Kısa yolculuklarınız artabilir.
Kova: Şahsi kaynaklarınız çevreden ve işinizden dolayı desteklerle artabilir. Birikimleriniz ve yaşam koşullarınız için radikal kararlar alabilirsiniz. En iyi yaptığınız işten para kazanabilirsiniz.
Balık: Bireysel çıkışınız, sorumluluklarınız için yapıcı etkiler var. Girişimci yanınızı geliştirecek işlere kafa yoracaksınız. Sağlığınız ve hedefleriniz açısından verimli bir dönemdesiniz. Ev ya da araba almak için planlar yapabilirsiniz.