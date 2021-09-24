'Camdaki Kız'da skandalların ardı arkası kesilmiyor! "Reyting uğruna kadını köle gibi göstermek tam bir rezalet"

Dizi, kadına psikolojik şiddeti normalleştirmekle kalmıyor aynı zamanda kadını metalaştırıyor. Baş karakteri birey olarak değil de adeta 'köle' gibi göstermesi ise başlı başına rezalet. Ancak dizi sosyal medyada tepki toplasa da kadınlar adına mücadele veren sivil toplum kuruluşlarından ses yok. Bu sessizliğin nedenini bilmiyorum ama umarım dizide skandallar daha fazla olmadan tepkilerini ortaya koyarlar. Özellikle kadına şiddet gibi can yakan bir sorunumuz varken, kadına her türlü şiddeti meşrulaştıran böyle dizileri daha fazla ekranlarda görmek istemiyorum. Kadın mağduriyetini anlatayım derken bunu reyting malzemesi haline getirmenin kimseye faydası yok.