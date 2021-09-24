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Giriş Tarihi: 24.9.2021 16:36 Son Güncelleme: 24.9.2021 16:36

Danla Bilic ve Yusuf Engin aşkı belgelendi! Daha fazla kaçamayan çift ilk kez böyle görüntülendi!

Danla Bilic ve Yusuf Engin aşkı belgelendi! Daha fazla kaçamayan çift ilk kez böyle görüntülendi!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan fenomen Danla Bilic, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Bilic, yaklaşık bir ay önce sevgilisi Poyraz Teoman ile ilişkisine nokta koymuştu. Eski aşkını çabuk unutan Danla Bilic'in yeni sevgilisinin ise kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıktı. Önceki gün ortaya atılan iddialar, bugün ise belgelendi. Taze aşıkların ilk görüntüsü ortaya çıktı. İşte Danla Bilic ile Yusuf Engin aşkının ilk karesi...

Geçtiğimiz ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, aşk acısını çabuk atlattı. Yeni bir aşka yelken açan Bilic, özel hayatındaki bu gelişme ile sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü fenomenin yeni sevgilisinin ise Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu öğrenildi.

Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.

Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.

Gossippasta'nın haberine göre Danla Bilic, önceki akşam yeni sevgilisiyle bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bilic'in mutluluğu yüzüne böyle yansıdı.

Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.

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Danla Bilic ve Yusuf Engin aşkı belgelendi! Daha fazla kaçamayan çift ilk kez böyle görüntülendi!
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