Danla Bilic ve Yusuf Engin aşkı belgelendi! Daha fazla kaçamayan çift ilk kez böyle görüntülendi!

Geçtiğimiz ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, aşk acısını çabuk atlattı. Yeni bir aşka yelken açan Bilic, özel hayatındaki bu gelişme ile sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü fenomenin yeni sevgilisinin ise Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu öğrenildi.
Yusuf Engin ile Poyraz Teoman'ın geçtiğimiz kış ayında modacı Gülnur Güneş'in doğum günü partisine katıldığı ortaya çıktı.
Danla Bilic'in eski aşkı ve yeni aşkının aynı dost ortamında buluşması ilginç bir tesadüf olarak nitelendirildi.
Gossippasta'nın haberine göre Danla Bilic, önceki akşam yeni sevgilisiyle bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bilic'in mutluluğu yüzüne böyle yansıdı.
Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.