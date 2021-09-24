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Giriş Tarihi: 24.9.2021

Erzurum Türküsüne modern yorum

Erzurum Türküsüne modern yorum
SANATÇI Onur Şan, 'Bad-ı Saba Selam Söyle O Yare' adlı Erzurum türküsüne farklı bir yorum getirdi. Türkü, son yıllarda teknoloji çağını yansıtan 'trap' ile 'deep house' tarzlarında düzenlendi. Eser hem dijital mecralarda, hem de sanat camiasında büyük beğeni kazandı. Şan, unutulmaya yüz tutmuş türkülerin yeni düzenlemelerle her kitleden dinleyicinin 'playlist'inde yer almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Saklı kalan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak bu kadim kültüre olan borcumuzdur. Bendeniz de türkülere aşık bir sanatçı olarak bu eseri dinleyicinin beğenisine sunmaktan heyecan duyuyorum."
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Erzurum Türküsüne modern yorum
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