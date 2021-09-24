Kapıcıya not ortalığı karıştırdı

Oyuncu Asena Özkan Kaptanoğlu
, 4 yıllık eşi iş insanı Ayberk Kaptanoğlu
'na İstanbul Aile Mahkemesi
'nde boşanma davası açmıştı. Eşinin sadakatsiz davranışlarda bulunduğunu öne süren Kaptanoğlu, hakaret, tehdit ve şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Mahkeme, çocuklarının geçici velayetini anneye verirken hafta sonları babasıyla görüşmesine karar vermişti.
GÖREVLİ GÖSTERDİ
AYBERK
Kaptanoğlu, geçtiğimiz günlerde kızını görmek için eşinin Sarıyer
'deki evine gitti. Kapıyı çaldığında kimseyi bulamayan genç adama, apartman görevlisi, "Kızın babası Ayberk gelirse, sizi beklemiyorlarmış deyip geri dönmesini söyleyiniz" yazılı notu gösterdi. Kaptanoğlu, görüş gününde çocuğunu kendisinden kaçıran eşinin cezalandırılmasını istedi.