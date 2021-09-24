Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 24 Eylül 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Eylül 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Eylül 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YENİ FURYA: ÇİPLENİYORUZ!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Üzerinde oldukça düşündüğün ve yapmak için doğru zamanı beklediğin planları hayata geçiriyorsun. Meşgul olduğun diğer işlerden ziyade, önceliğini bu planlara ayırmak isteyeceksin.
Boğa: Duygularını yoğun bir şekilde hissettiğin bir güne uyanmış olabilirsin. Anlaşmazlık yaşadığın kişilere karşı alttan alarak, kontrollü olan taraf olmayı tercih edeceksin.
İkizler: Yaşantına dair önemli konular bugün aklına daha çok geliyor. Büyük bir endişe duyup planlarını değiştirmek istesen de aceleci davranıp aklını karıştırmak istemiyorsun.
Yengeç: Bugün yanında olmasını istediğin insanları etrafında görmek, motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak. Hem iş arkadaşların hem de ailen ihtiyaç duyduğun desteği sana veriyor.
Aslan: Kişisel kazançlarının arttığı ve yatırımlarının karşılığını olumlu bir şekilde aldığın bir gündesin. Çevren tarafından takdir edilmek ve örnek gösterilmek seni gururlandırabilir.
Başak: Aklındaki rotayı çizmek için bugün somut adımlar atmaya başlayacaksın. Üzerinde çeşitli baskılar hissetsen de bu baskılardan kurtulup önüne bakmayı başarıyorsun.
Terazi: Çevrendekilerle daha sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorsun. Seni yoran durumların üstesinden gelerek, "devam veya tamam" mottosuyla hareket edeceksin.
Akrep: Son günlerde amaçlarına doğru yürürken, kendini ne kadar ihmal ettiğinin farkına varacaksın. Sağlık sektöründe çalışan bir Akrep burcuysan, bugün kendine daha fazla dikkat etmelisin.
Yay: Üzerindeki yorgunluk, işyerinde sana zorluk çıkartabilir. İşlerinin önemli bölümlerini bitirmiş olman bugün ağır davranmana sebep olabilir. Yeni şeyler öğrenmeye dair hevesin çoğalıyor.
Oğlak: Çevrendeki kişilerin kendileriyle çelişen tavırları, onlardan uzaklaşmana neden olabilir. Evinde çıkacak ani tadilat işlerinin, planlarını aksatmasının yanı sıra keyfini de kaçırabilir.
Kova: Güne erkenden merhaba derken, gündemi takip etmek için bilgisayarın başına oturabilirsin. Ailenle ilgili önemli bir durum söz konusu olabilir.
Balık: İçindeki enerjinin çoğaldığını hissedecek ve yorgunluk kelimesini hafızandan sileceksin. Adeta arı gibi çalışacaksın bugün. Günün geri kalanını duygusal bir şekilde tamamlamak durumunda kalabilirsin.
YENİ FURYA: ÇİPLENİYORUZ!
Dünya gelişiyor, değişiyor ve hızını kaybetmeden dönmeye devam ediyor. İnsanoğlu ise hayatın hızına kapılmışken çeşitli zorlukları yaşıyor, aşmaya çalışıyor. Hepimizin dilinden düşürmediği, yakamızdan bir türlü düşmeyen Covid-19 virüsüyle beraber yeniden çoğalan "çip" konuşmaları ise sadece büyük resme küçük bir açıdan bakmak, hayatın tamamını sensörlü bir şekilde yaşıyoruz aslında ama haberimiz yok.
Pasaporttan Kimliğe, Çiplerden Uydulara
Çip teknolojisi ve veri bankaları birbiri ile aynı yola girdiğinden beri, birçok alanda gizlilik üzerine konuşuyoruz. Eski alışkanlıklarımızı bırakıp yenilerine evrilmeye çalışıyoruz. Güvenlik konularını tartışmak bir yana, verilerimizden havuz oluşturmaya çalışan şirketlere de bilgi vermeye devam ediyoruz. En basiti, sosyal medyanın global manadaki gücümü hangimiz yadsıyabilir? Bu bilgilerin ceplerimizden alınıp, uzaydaki uydulara gönderilmesi sanallaşan dünyanın getirilerinden sadece bir tanesi…
Ver Elini Bilişim Dünyası
Teknoloji maalesef her yere eşit bir şekilde gitmiyor. Dünyanın kimi noktalarında henüz bir telefon bile aşırı yadırganırken, günümüzde Silikon Vadisi olarak adlandırdığımız bölgede, önümüzdeki yıllarda ne gibi teknolojik atılımların yapılacağına dair beyin fırtınaları kopuyor. Hal böyle olduktan sonra büyük çapta etkisi olan şirketlerin dünyanın her yerine teknoloji götürme isteği hiçbirimizi şaşırtmayacak. Neredeyse 100 yıl sürecek olan Kova Çağı'nın başladığı günlerin eteğinde otururken, herkes teknolojinin bir şekilde elinden tutmak isteyecek. O yöne doğru kayacak, ya da rüzgârın ritmine kendini bırakacak.
Enformasyon Kalabalığına Son
Günümüz dünyasında herkes her dakika bir şeylere maruz kalıyor gerek geleneksel kitle iletişim araçlarında gerek medyada gerekse kamusal yaşamın içerisinde. İşte burada çiplenme konusuna farklı bir bakış açısı getirelim. Çünkü hepimiz sonsuzluğa doğru açılıyoruz. Elimizdeki evrakların, dokümanların küçülmesi, fiziksel kopyaların artık tarih olduğu hatta nikah sonrası fotoğrafların en önemli üyesi olan evlilik cüzdanlarının bile boydan çektiğini görmek, nasıl bir boyuta taşındığımıza ayna olacak.
"Sanal dünya işte!" deyip geçmemek lazım. Dünyanın en baskıcı politikaları bile yönünü bir şekilde teknolojiye çevirirken, insanlığın geride kalması düşünülemez bile. Derimizin altına çiplerin yerleştirilme evresine daha gelmedik. Lakin hayatımızın her bölümünde verilenme, şifrelenme ve "big data" ya hizmet etmeye doğru ilerliyoruz.