Boğaz’da görkemli açılış

Aralarında Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Vedat-Seda Alaton
, Erkan-Gülbin Simitçioğlu ve Yasemin Taciroğlu'nun da bulunduğu iş ve cemiyet hayatının ünlüleri, Novikov Restaurant&Bar'ın, Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul'un açılışında bir araya geldi. Konuklar restoranın lezzetleri ve DJ Doğuş Çabakçor'un performansı ile Boğaz manzarasının tadını çıkardı.
Novikov Restaurant Group'un yöneticisi Arkadiy Novikov, "Türkiye, özellikle İstanbul, dünyanın dört yanından seyahatseverlerin tatil destinasyonu oldu. Biz de Türkiye'deki varlığımızı genişlettik. İstanbul 10'uncu projemiz oldu" dedi.