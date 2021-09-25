Cazın efsane ismi CSO ile konser verecek

Sezonu geçtiğimiz ay dünyaca ünlü genç keman sanatçısı Yury Revich'le açan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
(CSO), yine dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Cazın vizyoner ismi Avishai Cohen, Türkiye'deki ilk senfonik konserini CSO Ada Ankara'da veriyor. Cohen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla 7 Ekim'de Trio olarak, 8 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO Ada Ankara'da sahne alacak. Fiyatı 70 ile 300 lira arasında değişen konserlerin biletleri satılmaya devam ediyor.