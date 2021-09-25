Çok Güzel Hareketler 2’den aşk çıktı! İlişkilerini resmen ilan ettiler!

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı "Çok Güzel Hareketler 2"den sürpriz bir aşk çıktı. Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aşk yaşadığı öğrenildi.
Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelere kalp emojisi koyarak aşklarını ilan etti. İkilinin hayranları tebrik mesajları yayınladı.
Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.
YILMAZ ERDOĞAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'DE NEDEN YOK?
Başarılı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu başarılı komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünde Eser Yenenler'in sunuculuğunu yürüttüğü ekrana geldi. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama Yapan Erdoğan, film çalışmaları nedeniyle bir süre programın sunuculuğunu, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler'in yapacağını duyurdu.