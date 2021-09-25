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Giriş Tarihi: 25.9.2021 14:43 Son Güncelleme: 25.9.2021 14:43

Çok Güzel Hareketler 2'den aşk çıktı! İlişkilerini resmen ilan ettiler!

Çok Güzel Hareketler 2’den aşk çıktı! İlişkilerini resmen ilan ettiler!

Ekranların sevilen komedi programlarından olan "Çok Güzel Hareketler 2" her hafta izleyiciyle buluşuyor. Programda başarılı performanslarıyla dikkat çeken oyuncuların, özel hayatları ise merak ediliyor. Son olarak "Çok Güzel Hareketler 2"den sürpriz bir aşk çıktı. Ekipten Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın, aşk yaşadığı öğrenildi. İkili, ilişkilerini sosyal medyadan da ilan etti. İşte Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın o paylaşımı...

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı "Çok Güzel Hareketler 2"den sürpriz bir aşk çıktı. Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aşk yaşadığı öğrenildi.

Ozan Yiğit ve Ecem Sena Bayır, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelere kalp emojisi koyarak aşklarını ilan etti. İkilinin hayranları tebrik mesajları yayınladı.

Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.

YILMAZ ERDOĞAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'DE NEDEN YOK?

Başarılı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu başarılı komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünde Eser Yenenler'in sunuculuğunu yürüttüğü ekrana geldi. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama Yapan Erdoğan, film çalışmaları nedeniyle bir süre programın sunuculuğunu, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler'in yapacağını duyurdu.

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Çok Güzel Hareketler 2'den aşk çıktı! İlişkilerini resmen ilan ettiler!
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