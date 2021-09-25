‘Hakan’ Çukurova’da itibar kazandı

ATV'de yayınlanan, perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova
', 105'inci bölümüyle ekrana geldi. 'Hakan' intikam için geldiği topraklarda düşmanına merhamet edip canını bağışlarken, gizemli bir kutuda gelen Demir'e ait yüzük, konaktakileri sevinç gözyaşlarına boğdu.
Dizi sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', #İntikamPlanı etiketiyle sosyal medyanın da gündemindeydi.
105'inci bölümde; Hakan, Çukurova halkının güvenini kazanmak için çalışmalara başladı. Çeşitli istihdam olanakları sunan Hakan'a işçiler müteşekkir oldu. Gaffur, bu haberin büyüsüne kapılıp istifa etmeye kalktı ancak yeni işinde zorlanınca konağa dönmeye karar verdi.
Bu arada Hakan, Abdülkadir'le Fekeli'nin sonunu getirecek bir plan yaptı. Yemekte Fekeli, Erkan'ın ölümüne sebep olduğu kaza ile ilgili pişmanlığını anlatırken, sözleri Hakan'ın fikrinin değişmesine sebep oldu. Fekeli'nin masum olduğuna inanan Hakan, Abdülkadir'le kurduğu planı bozarak Fekeli'nin hayatını kurtardı. Hakan'ın Fekeli'yle tamirhaneye gelmesi Abdülkadir'i öfkelendirdi.