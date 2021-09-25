‘Kendimi milli piyango çıkmış gibi hissediyorum’

Yıllar önce başından vurulan ve uzun süre tedavi gören İbrahim Tatlıses
, 12 sene sonra ilk kez konser verdi. Paraf Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinde Tatlıses için özel bir dekor tasarlandı, geniş bir orkestra ekibi sanatçıya eşlik etti. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses "Süperim, süper. Yıllardır evde oturuyordum, şimdi buradayım. 10 gün prova yaptım" dedi.
Sahneye çıktığında duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlayarak şöyle devam etti: "Allah 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona dur diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum, mutluyum" dedi.
Konsere katılanlar arasında; Şafak Sezer
, Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak
ile sanatçının eski eşi Ayşegül Yıldız
ve kızı Elif de vardı. Ayşegül Yıldız "Onun adına çok mutluyum, çok da yakışıklı olmuş" dedi.