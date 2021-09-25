ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu sezon da kendisine hayran bırakacak bir sezonla izleyicilerinin karşısına çıkıyor.
‘Kuruluş Osman’ için heyecan dorukta! ‘Kuruluş Osman’ın 3. sezon tanıtım filmi yayınlandı! | Video
YENİ SEZON TANITIM FİLMİ YAYINLANDI
Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezon tanıtım filmi bugün yayınlandı.
YENİ SEZONDA DA HEYECAN DORUKTA!
Yeni sezonda da dizide heyecan yine dorukta olacak.