ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu sezon da kendisine hayran bırakacak bir sezonla izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

‘Kuruluş Osman’ için heyecan dorukta! ‘Kuruluş Osman’ın 3. sezon tanıtım filmi yayınlandı! | Video

YENİ SEZON TANITIM FİLMİ YAYINLANDI

Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezon tanıtım filmi bugün yayınlandı.