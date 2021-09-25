Haberler Günaydın Haberleri ‘Kuruluş Osman’ için heyecan dorukta! ‘Kuruluş Osman’ın 3. Sezon tanıtım filmi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 21:46 Son Güncelleme: 25.9.2021 21:55

‘Kuruluş Osman’ için heyecan dorukta! ‘Kuruluş Osman’ın 3. Sezon tanıtım filmi yayınlandı!

‘Kuruluş Osman’ için heyecan dorukta! ‘Kuruluş Osman’ın 3. Sezon tanıtım filmi yayınlandı!

ATV’nin fenomen dizilerinden ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da izleyicilerini kendisine hayran bırakacak. Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın üçüncü sezon tanıtım filmi bugün yayınlandı. Dizinin yeni sezon tanıtımı yine nefesleri kesti. İşte ‘Kuruluş Osman’ın yeni sezon tanıtımı filmi…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu sezon da kendisine hayran bırakacak bir sezonla izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

‘Kuruluş Osman’ için heyecan dorukta! ‘Kuruluş Osman’ın 3. sezon tanıtım filmi yayınlandı! | Video

YENİ SEZON TANITIM FİLMİ YAYINLANDI

Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezon tanıtım filmi bugün yayınlandı.

YENİ SEZONDA DA HEYECAN DORUKTA!

Yeni sezonda da dizide heyecan yine dorukta olacak.

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‘Kuruluş Osman’ için heyecan dorukta! ‘Kuruluş Osman’ın 3. Sezon tanıtım filmi yayınlandı!
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