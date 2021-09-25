Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Sertab Erener hastaneye kaldırıldı! Sertab Erener'in sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 25.9.2021 13:54 Son Güncelleme: 25.9.2021 14:30

Son dakika haberi: Sertab Erener hastaneye kaldırıldı! Sertab Erener'in sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Sertab Erener hastaneye kaldırıldı! Sertab Erener’in sağlık durumu nasıl?

Pop müziğin başarılı sanatçılarından biri olan Sertab Erener'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı Sertab Erener, hastanelik oldu. Bağırsaklarından bir problem yaşayan 56 yaşındaki usta sanatçı, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kolunda serumla hastaneden paylaşım yapan Sertab Erener, "Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener'in son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak Antalya'daki konserini iptal eden şarkıcı, sonrasında da İstanbul'daki sahnesini erteledi. Erener'in sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamadığı belirtildi.

"HASTANEDE EMİN ELLERDEYİM"

Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Sertab Erener, "Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" dedi.

KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Sertab Erener'in bugün planlanan İstanbul konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"25 Eylül Cumartesi günü gerçeklemesi planlanan Sertab Erener konseri, sanatçının sağlık sorunları sebebi ile iptal edilmiştir. Anlayışınızdan ötürü teşekkür ederiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sertab Erener hastaneye kaldırıldı! Sertab Erener'in sağlık durumu nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA