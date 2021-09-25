Son dakika haberi: Sertab Erener hastaneye kaldırıldı! Sertab Erener’in sağlık durumu nasıl?

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener'in son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak Antalya'daki konserini iptal eden şarkıcı, sonrasında da İstanbul'daki sahnesini erteledi. Erener'in sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamadığı belirtildi.