Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 25 Eylül 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Eylül 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Eylül 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN KÜNYESİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İhtiyaçlarını tamamlamış olman güne rahat bir şekilde başlamanı sağlayacak. Gün içerisinde yakın bir arkadaşını evine davet edebilir ve onunla eğlenceli vakit geçirebilirsin.
Boğa: Senin için önemli bir konuda ailenin desteği cesaretini arttıracak. Kendi işini kurmak isteyen bir Boğa burcuysan, bugün bu konu hakkında detaylı bir araştırma yapabilirsin.
İkizler: Hafta sonu tatili senin için yoğun başlayacak. Yaşam alanındaki dağınıklığı toparlamak için geç olmadan kolları sıvayacaksın. Maddi konularda tutumlu tavrını elden bırakmayacaksın.
Yengeç: Hayatında değişim yapma isteğin için harekete geçiyorsun. Evinden ve mahallesinden memnun olmayan bir Yengeç burcuysan, taşınmak için araştırmalarına başlayacaksın.
Aslan: Güne enerjik başlamak istesen de evdeki işlerin yoğunluğu yorgun düşmene sebep olacak. Bugün her ne olursa olsun kendine daha fazla zaman ayıracaksın.
Başak: Tatil gününe erken saatlerde başlasan da enerjinden hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Sabah sporunu yapmak, mental ve fiziksel açıdan kendini iyi hissetmeni sağlıyor.
Terazi: Bir önceki gününün yoğunluğu cumartesi gününe de yansıyacak. Üzerindeki yorgunluğu atamayabilir ve etkisi gün boyunca sürebilir. Arkadan çevrilen işler ve birtakım konuşmalar kulağına gelebilir.
Akrep: İşlerinin bugüne de sarkması seni huzursuz edebilir. Bu durum gün içerisinde bir sorun olarak karşına gelebilir. Kendini, daha iyi bir versiyonuna, getirdiği sürece değişime açıksın.
Yay: de dahil olmak üzere, çevreni bir mercek altında incelemeye karar verebilirsin. Geç saatte güne başlamış olmanın etkisini yaptığın işlerde hissedeceksin.
Oğlak: Yapacak o kadar çok işin olmasına rağmen, başka işler bugün gündemini meşgul edebilir. Bu durum seni kısıtlasa da kendi isteklerinden taviz vermek istemeyeceksin.
Kova: Uzun zamandır aklında olan ve gidemediğin yere gitmek için kendine vakit ayıracaksın. Şehrin gürültüsünden uzaklaşacak olman, nefes almanı sağlayacak.
Balık: Bir önceki günün hareketli akşamından sonra, bugün kendine gelmekte zorlanabilirsin. Çevrendekilerin problemlerini kendi problemin gibi sahipleniyorsun.
BURÇLARIN KÜNYESİ
Herkesin söyleyecek bir çift lafı olur da Zodyak'ın 12 burcunun olmaz mı? Elbette olur. Yönetici gezegenleri ile beraber burçların künyelerini merak ediyorsanız, keşfetmeye ne dersiniz?
Koç
Yönetici gezegenin Mars…
Boğa
Yönetici gezegenin Venüs…
İkizler
Yönetici gezegenin Merkür…
Yengeç
Yönetici gezegenin Ay…
Aslan
Yönetici gezegenin Güneş…
Başak
Yönetici gezegen Merkür…
Sonraki 6 Burç Yarın…