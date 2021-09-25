Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 25 Eylül 2021 Cumartesi
Giriş Tarihi: 25.9.2021 09:35

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 25 Eylül 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 25 Eylül 2021 Cumartesi

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 25 Eylül 2021 Cumartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Eylül ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 25 Eylül 2021 Cumartesi için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Eylül 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Eylül 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN KÜNYESİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

Koç: İhtiyaçlarını tamamlamış olman güne rahat bir şekilde başlamanı sağlayacak. Gün içerisinde yakın bir arkadaşını evine davet edebilir ve onunla eğlenceli vakit geçirebilirsin.

Boğa: Senin için önemli bir konuda ailenin desteği cesaretini arttıracak. Kendi işini kurmak isteyen bir Boğa burcuysan, bugün bu konu hakkında detaylı bir araştırma yapabilirsin.

İkizler: Hafta sonu tatili senin için yoğun başlayacak. Yaşam alanındaki dağınıklığı toparlamak için geç olmadan kolları sıvayacaksın. Maddi konularda tutumlu tavrını elden bırakmayacaksın.

Yengeç: Hayatında değişim yapma isteğin için harekete geçiyorsun. Evinden ve mahallesinden memnun olmayan bir Yengeç burcuysan, taşınmak için araştırmalarına başlayacaksın.

Aslan: Güne enerjik başlamak istesen de evdeki işlerin yoğunluğu yorgun düşmene sebep olacak. Bugün her ne olursa olsun kendine daha fazla zaman ayıracaksın.

Başak: Tatil gününe erken saatlerde başlasan da enerjinden hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Sabah sporunu yapmak, mental ve fiziksel açıdan kendini iyi hissetmeni sağlıyor.

Terazi: Bir önceki gününün yoğunluğu cumartesi gününe de yansıyacak. Üzerindeki yorgunluğu atamayabilir ve etkisi gün boyunca sürebilir. Arkadan çevrilen işler ve birtakım konuşmalar kulağına gelebilir.

Akrep: İşlerinin bugüne de sarkması seni huzursuz edebilir. Bu durum gün içerisinde bir sorun olarak karşına gelebilir. Kendini, daha iyi bir versiyonuna, getirdiği sürece değişime açıksın.

Yay: de dahil olmak üzere, çevreni bir mercek altında incelemeye karar verebilirsin. Geç saatte güne başlamış olmanın etkisini yaptığın işlerde hissedeceksin.

Oğlak: Yapacak o kadar çok işin olmasına rağmen, başka işler bugün gündemini meşgul edebilir. Bu durum seni kısıtlasa da kendi isteklerinden taviz vermek istemeyeceksin.

Kova: Uzun zamandır aklında olan ve gidemediğin yere gitmek için kendine vakit ayıracaksın. Şehrin gürültüsünden uzaklaşacak olman, nefes almanı sağlayacak.

Balık: Bir önceki günün hareketli akşamından sonra, bugün kendine gelmekte zorlanabilirsin. Çevrendekilerin problemlerini kendi problemin gibi sahipleniyorsun.

BURÇLARIN KÜNYESİ

Herkesin söyleyecek bir çift lafı olur da Zodyak'ın 12 burcunun olmaz mı? Elbette olur. Yönetici gezegenleri ile beraber burçların künyelerini merak ediyorsanız, keşfetmeye ne dersiniz?

Koç

Yönetici gezegenin Mars…

  • Hayal gücünün yeri tartışılamaz.
  • Karakterin, seni sürekli olarak pozitif olmaya iter, olumsuzluklara yer yok hayatında.
  • Detaycı ruhun ile bulunduğun ortamı fark yaratıyorsun.
  • Yaşadığın duygu her neyse, iliklerine kadar hissedersin. Hangi ortamda olursan ol bunu dış dünyaya yansıtırsın.
  • Senin için ideal ilişki, gerçek hayat gibidir. Hem tatlı hem de acı…

Boğa

Yönetici gezegenin Venüs…

  • Kararlılık ve serinkanlı olmak, seni ifade ediyor.
  • Renklerin canlılığı, hayatını yansıtır.
  • Tabiatın sunduğu sayısız zenginlik, senin için biçilmiş kaftan her ne kadar detaycı olmasan da.
  • Hayatında devamlılık ve süreklilik aramaktan vazgeçmezsin.
  • Çaresizliğin tanımı yapılmamış senin için. İnsanlara kolay kolay güvenmezsin ama güvendiğin zaman da onlar senin konfor alanın olur.

İkizler

Yönetici gezegenin Merkür…

  • Meraklı oluşun her olayın detayıyla yakından ilgilenmeni sağlıyor.
  • Ailen hayatında önemli bir yere sahip.
  • Her ne kadar senin hakkında çift ruhlu deseler de aslında sen hızlı düşünüp, hızlı davranan, boş konuşmalara katlanamayan yegane burçsun.
  • Sürekli hareket ararsın, odaklanma konusunu hiç açmayalım.
  • Öğrenmekten hiç vazgeçmezsin ve öğrendiklerini de muhakkak paylaşırsın. Aslında emekli olmak ruhuna aykırı.

Yengeç

Yönetici gezegenin Ay…

  • Duygusallık hayatının olmazsa olmazı, duygular dile gelse belki de ilk kelimesi Yengeç olacak.
  • Çevrene karşı her zaman merhametli olmaktan asla çekinmezsin.
  • Kabuğuna çekilmek, kendini iyi hissetmeni sağlıyor, zor durumlarda.
  • Kendine güven, hayat tarzını yansıtır.
  • Sabır taşı gibisin, kolay kolay çatlatamaz kimse seni. Ama karanlığın bir döndü mü kimseye aydınlık yok hayatında. Ne de olsa Ay tarafından yönetiliyorsun.

Aslan

Yönetici gezegenin Güneş…

  • Cesur ve azimli karakterin, zorlukların üstüne gitmeni sağlar.
  • Spontane davranıyor gibi gözüksen de bütün detayları düşünmeden duramazsın.
  • Ahh sen yok musun sen, kendi işini hep zora sokarsın.
  • Anlatımınla karşı tarafı etki altına almakta senden iyisi yok!
  • İkna olmak yok kitabında.
  • Dostlarını kolay bulamazsın ama dostun olduğunda da onlar için fedakarlıktan kaçınmazsın.

Başak

Yönetici gezegen Merkür…

  • Adeta çalışmak ve üretmek için dünyaya gelmişsin.
  • Sadelik vardır hayatında.
  • Ulaştıklarınla yetinmezsin, hep daha iyisine sahip olmayı istersin.
  • Kendine karşı nazik davranmayı öğrenmeli, gerekirse kendini affetmelisin.
  • İdeal ilişki kavramı senin için ilişki başında başlar. Güvendiğin kişinin elini bırakmazsın kolay kolay.
  • Sevdiğine karşı oldukça cömertsin ama kısıtlanmak sana göre değil.

Sonraki 6 Burç Yarın…

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 25 Eylül 2021 Cumartesi
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