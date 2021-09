Moda Devleri yeşil sahalara el attı

Hadi kabul edelim moda dünyasına yön veren isimler arasında her zaman futbolcuların ve popüler sporcuların ismi geçer... Hollywood yıldızlarının, pop starların moda dünyasıyla yakınlığı her neyse emin olun genel olarak sporcuların ama özellikle de futbolcuların yakınlığı da odur... Peki nereden mi geldik bu konuya? Tabii ki dünyanın en prestijli modaevlerinden Dior'un, Fransa 'nın en önde gelen futbol takımlarından Paris Saint Germain'in resmi giyim sponsoru olmasından... Hemen söyleyeyim Dior'dan önce de bu ünlü takımı Alman Hugo Boss markası giydiriyordu... Yani takım şıklık konusunda oldukça iddialı... Futbolla ya da en azından uluslararası futbolun detaylarıyla ilgili olmayanlar için takımdan birkaç isim sayayım hemen... Messi , Neymar Jr., Marco Verratti Sergio Ramos ve kaleci Gianluigi Donnarumma ... Dior Erkek Koleksiyonları Artistik Direktörü Kim Jones , önümüzdeki iki sezon için Paris Saint-Germain futbol takımının kıyafetlerini tasarladı. Siyah ve lacivertin ağırlıklı olduğu koleksiyonda modaevinin baş harfleri CD tabii ki oldukça dikkat çekiyor. Ceketler, triko kazaklar, polo yaka tişörtler, kaşmir paltolar, gömlekler ve pantolonlar tabii ki çok şık... Kemerinden, atkısına, ayakkabısından çantasına (markanın son dönemdeki en popüler modellerinden Saddle diye ekleyeyim) koleksiyondaki her bir parça erkeklerin dolaplarında 'olmazsa olmaz' denilecek türde klasik bir zarafete sahip... İçinden aynı benim gibi konuya pek de hakim olmayan ve "Her takımın böyle bir sponsoru var mı?" diye soranlar kesin vardır... Ancak her futbol takımının bir modaevi ya da erkek giyim markasıyla böyle kapsamlı bir stratejik anlaşması yok... Tabii ki daha çok iddialı bir profile sahip, ünlü oyuncuları bünyesinde barındıran ve logolu hediyelik eşya satışlarından bile dev bir ekonomi yürüten takımlar bu tarz anlaşmalar yapıyor...Mesela AC Milan takımının resmi kıyafet sponsoru ülkenin önde gelen modaevlerinden Emporio Armani ... Ünlü modaevi ayrıca bu yaz sonunda İtalyan Futbol Federasyonu ile dört yıllık bir anlaşma yaptığını da açıkladı. Futbolcuların yeşil sahalar dışında giyeceği tüm resmi ve günlük parçaları tasarlayan Armani, tüm koleksiyonun 1982 yılında İtalya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayan İtalyan futbolcu Enzo Bearzot'un stilinden esinlendiğinin de altını çizdi. İtalyan takımı Lazio'nun resmi kıyafet sponsoru Sartoria Cardona... Ülkenin önde gelen üst segment erkek giyim markalarından biri olan Sartoria Cardona takım için kişiye özel tasarımlar yapıyor... İtalya'da durum böyleyken İspanya'da da takımlar yavaş yavaş şıklık yarışına girmiş durumda... Ofis şıklığı dendiğinde ilk erkek markalarından biri olan Hugo Boss, Paris Saint Germain'i artık giydirmeyecek olsa da dünyanın önde gelen futbol takımlarından biri olan Real Madrid'in 2016 yılından bu yana giysi sponsoru... Hatta bununla da kalmıyor Real Madrid'in alt kadrolarını, tüm teknik ekiplerini ve basketbol takımını da Hugo Boss giydiriyor.Ve gelelim futbol dendiği zaman hepimizin aklına gelen ülkeye yani İngiltere'ye... Manchester City takımının kıyafet sponsoruysa moda dünyasının olabilecek en iddialı ve dikkat çeken tasarımlarına imza atan Dsquared2... Takımın resmi törenlerde giyeceği takımların yanı sıra seyahatleri sırasında giyecekleri jean ve günlük parçaları da tasarlayan Dsquared, Manchester City için ortaya oldukça dikkat çekici bir koleksiyon hazırladı. Markanın kurucuları Dan ve Dean Caten bu özel çalışma hakkında, "Onlar için çok şık ve iyi kumaşlardan, modern ve elegan bir tarz yarattık" diye konuştu. Dsquared böylece futbolcular tarafından sıklıkla tercih ediliyor oluşunu da resmiyete dökmüş oldu.ERKEK giyim markası Kiğılı, Almanya Bundesliga'da geçen sezonu 4. sırada bitirerek şampiyonlar ligine direkt katılacak olan Wolsfburg'un kıyafet sponsoru oldu. Bu takımın ardından Köln Kulübü'ne de sponsor oldu. Kiğılı ekibi Köln'ün Lindenthal bölgesinde bulunan Geisbockheim Kulüp binasında, 2021/2022 sezonu öncesi yapılan medya günleri buluşmasında tüm futbolcuların beden ölçülerini aldı. Kiğılı ayrıca Azerbaycan Futbol Federasyonu'na (AFFA) da sponsor oldu. Öte yandan Orka Holding'in global markası Damat Tween de bu konuda oldukça iddialı markalar arasında yer alıyor... Marka, İtalyan Genoa Futbol Kulübü'nün giyim sponsoru. Kısa süre önce bu iş birliği bir basın toplantısıyla duyuruldu. Marka ayrıca İspanya'da 1. futbol ligi (La Liga) ile 2. lig, futsal ve plaj futbolu hakemlerinin resmi kıyafet sponsoru oldu. Marka, İspanya'da lig, Kral Kupası, UEFA karşılaşmaları, resmi seminerler ve törenlerde görev yapan 370'ten fazla hakemin Damat Tween'in tasarımı kıyafetleri giyeceğini açıkladı.