Giriş Tarihi: 26.9.2021

Moda Devleri yeşil sahalara el attı İDİL DEMİREL

Lüks moda dünyası, yeşil sahalarda resmen gövde gösterisi yapıyor... Erkek müşterilerin dikkatini çekmek isteyen markalar, arka arkaya iddialı takımlara sponsor oluyor. Bunun son örneği; Dior’un Fransız Paris Saint Germain takımına resmi kıyafet sponsoru oluşu...