‘Müfreze’ çıkarma yapıyor

ETNİK köken ayırmadan vatan topraklarına dair ne varsa değerli olduğunu ve bu değer için her türlü fedakarlığın yapılabileceğini anlatan "Müfreze" 1 Ekim cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. TSC Medya tarafından hazırlanan, dağıtımını CGV Mars'ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği filmin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı
, yapımcılığını ise Sinan Taşçı
üstlendi. İsmail Hakkı
, Sera Tokdemir
, Emrah Girgin
, Deniz Oral
, ve Rabia Yalçın
gibi oyuncuların yer aldığı "Müfreze" filmi; Türk Askeri'nin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarmak için yaşadığı kahramanlık öyküsünü anlatıyor.