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Giriş Tarihi: 26.9.2021 22:48 Son Güncelleme: 26.9.2021 22:50

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan yeni paylaşım: ‘James Bond vizyona mı giriyor dediler?’

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan yeni paylaşım: ‘James Bond vizyona mı giriyor dediler?’

2014 yılında ‘Kiraz Mevsimi’ dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını ilişkiye döndüren Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, 6 yıldır birlikte. İlişkilerine doludizgin devam eden ünlü oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan bugün yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Gürel, paylaştığı fotoğrafın altına, ‘James Bond vizyona mı giriyor dediler?’ notunu ekledi. İşte o paylaşım!

'Kiraz Mevsimi' dizisiyle aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, uzun süredir birliktelik yaşıyorlar. 6 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

"JAMES BOND VİZYONA MI GİRİYOR DEDİLER?"

Arkadaşlarının düğününe katılan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, düğüne gitmeden birlikte poz verdi. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğrafın altına, "James Bond vizyona mı giriyor dediler?" ifadelerini kullandı.

ÇİFT BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü çiftin bu pozunu hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan yeni paylaşım: ‘James Bond vizyona mı giriyor dediler?’
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