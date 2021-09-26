Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’ndan yeni paylaşım: ‘James Bond vizyona mı giriyor dediler?’

'Kiraz Mevsimi' dizisiyle aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, uzun süredir birliktelik yaşıyorlar. 6 yıldır birlikte olan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

"JAMES BOND VİZYONA MI GİRİYOR DEDİLER?"

Arkadaşlarının düğününe katılan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, düğüne gitmeden birlikte poz verdi. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğrafın altına, "James Bond vizyona mı giriyor dediler?" ifadelerini kullandı.