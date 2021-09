Selma Çilek Çiftçi: Adrenalin değil huzurlu hayatı severim

İdealleri yolunda emin adımlarla hedeflediği yere doğru ilerleyen, tasarımları hem yurt dışında hem de Türkiye 'de çok sayıda ünlü tarafından tercih edilen başarılı moda tasarımcısı Selma Çilek Çiftçi ile evinde bir araya geldik. 1.5 yaşındaki oğlu Satvet ile annelik serüvenine başlayan Çiftçi, şu sıralar oldukça yoğun olan iş programında evi ve işi arasında vakit geçiriyor. İş insanı eşi Sinan Çiftçi ile 5 yıllık evli olan Selma Çilek, şu sıralar markası Selma Çilek'in yeni koleksiyonları üzerinde çalışıyor, fırsat buldukça eşiyle seyahat ediyor ve anneliğin keyfini çıkarıyor. Çiftçi ile hem iş hayatı hem de aile hayatına dair konuştuk.Markamın geldiği yerden mutluyum ve geleceği için de heyecanlıyım. 9 yıldır emek verdiğim çocuğum gibi oldu ve onun her başarısı, ilerleyişi beni hayatta en mutlu eden şeyler arasında. Tüm enerjimle markamı büyütüp bir dünya markası haline getirmek için çalışıyorum. Tabii ki de çok zaman alıyor; bazen hızlı ve büyük adımlar atarken bazen de kendinizi geri geri giderken de bulabiliyorsunuz.Zaman su gibi akıp geçmiş. Bu süreçte ilk iki yıl acemiliğin vermiş olduğu geçiş dönemim, sonra kendi hayatımda değişen durumlar, pandemi gibi birçok şeyi atlattık. Hem keyifli hem de çok zor geçti. Sonucunda ise geldiğim yer güzel. Kendime bir hedef belirledim ve bu hedefe varmak için hiç acelem yok, emin adımlarla yavaş yavaş ilerlemek istiyorum.Her yıl sonunda ekip ile beraber büyüme planı yapıyoruz. Bu yıl özellikle yurt dışı online satış sayesinde büyüme kat ettik. Önümüzdeki yıllarda da hedeflerim katlanarak büyümek. Ama benim asıl en büyük amacım Selma Çilek markasını dünya çapında bilinir bir marka yapmak. Ama hiçbir zaman mağazalaşma hayalim yok. "Dünyanın her yerinde Selma Çilek mağazası olsun" gibi bir planlamam olmadı. Dünya çapında büyük mağazalarda ürünlerimin bir köşesi olsun ve dünyanın farklı yerlerinde Selma Çilek tasarımıyla giyinen insanlar olsun istiyorum.Hayalimin üzerinde insanı giydirdim. Bu çok büyük bir gurur. Hatırlarsanız Oscar kazanan filmin senaristi Vanessa Taylor, yine şarkılarını ve tarzını çok sevdiğim Dua Lipa da tasarımlarımı tercih etmişti. Umarım daha çok böyle çalışmalarım olacaktır.Kendimi bir yerde konumlandırmıyorum, tasarımcı olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de çok başarılı tasarımcılar var ve dünyada moda sektöründe Türkiye'nin adını çok duyuyoruz. Gurur verici ve benim de bu çorbada tuzum olduysa ne mutlu bana...Üniversiteye başladığımdan beri yönetim kurulundayım. Hiç unutmuyorum Ankara'da okurken her hafta çarşamba İstanbul'da yönetim kuruluna katılırdım. O toplantılarda öğrendiklerimi işime de yansıtıyorum. Çilek ile ilgili yeni projeler var ve onlarda yer alıyorum. Ama aktif olarak çalışmayı düşünmüyorum. Çünkü kendi iş yoğunluğumdan öyle bir vakit bulmam imkansız, yoksa çok isterdim.Nasıl geçti inanın anlamadım eşimle desürekli aramızda bunu konuşuyoruz. Doludolu, her anı ayrı bir keyifliydi. Geriye dönüpbaktığımda gerçekten çok hızlı geçmiş. Biz herşeyi birlikte yapmaktan keyif alıyoruz. Sinanyarış izleyecek bile olsa yanında mutlaka benimde olmamı ister. Ben de çizim yapıyorsambenimle aynı odada olur her zaman. Birliktespor yapmayı, tatile gitmeyi en çok da yemekyemeyi seviyoruz. Huzurlu hayat peşindeyiz.Eşim gerçekten Formula 1 yarış tutkunuve bu tutkusunda da inanılmaz başarılı. Bende ona her zaman çok destek oluyorum. O yarışırkentüm stresini attığı ve inanılmaz mutluolduğu için ben de o yarıştıkça mutlu oluyorum.Hiç yarışmadım çünkü motor sporlarınınbana göre olduğunu düşünmüyorum. Bendaha garantici, hayatında az adrenalin isteyenbiriyim. Sinan hayatımdaki en büyük şansım.Tanıdığım en merhametli insan. Bu devirdehem iyi arkadaş olabildiğin hem de aşık olduğunbirini bulmak gerçekten çok zor.Evet, çok seviyoruz. AslındaSinan benden önceseyahat etmeyi bu kadarsevmezmiş. Şimdi iki haftabir yere gitmediğimiz zaman"Hadi program yap gidelim"diyor. Tabii ki pandemi nedeniyleeskisi gibi gezemiyoruzama özellikle aşı olduktansonra daha rahat programyapmaya başladık. En sonİtalya-Güney Fransa turuyaptık. Uzun bir aradan sonrayine Avrupa'da olmak bizeçok iyi geldi. Bundan sonrakiplanımız Paris'e gitmek.Hem iş hem tatil olacak.Anne olmak gerçekten muazzamve tarifi olmayan bir duygu.Ne kadar anlatsam da kalbimdekileriizah edemem. Dünyadakiher şeyden önemli küçük birinsan var ve siz onun için herşeyi düşünmeden yapabilirsiniz.Dünyanın en güzel duygusu. Anneolunca hayattaki öncelik sıralamamdeğişti; annelik beni dahaevhamlı bir insan haline getirdive kesinlikle çok daha mutlu birinsan yaptı. Satvet'e kardeşi ikimizde istiyoruz. Ancak annelikbenim düşündüğüm kadar kolayolmadığı, büyük bir emek, zamanve sabır gerektirdiği için çok aceleetmemeye karar verdik. Allah nezaman kısmet ederse diyelim.