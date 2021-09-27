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Giriş Tarihi: 27.9.2021

76 yıllık derneğin başkanına taciz suçlaması

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
76 yıllık derneğin başkanına taciz suçlaması
Türkiye'nin önde gelen müzik derneklerinden olan İstanbul Filarmoni Derneği, taciz iddialarıyla çalkalanıyor. 76 yıllık derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla Tuna da ifşa oldu. YTÜ müzikoloji bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, sosyal medyada Tuna'nın tacizine maruz kaldığını açıkladı. Derneğin dergisine editör olarak alınan Özçelik, şu ifadeleri kullandı: "İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve asansörde kıstırıp kendine çekmelere kadar vardı. 'Özel hayatını bana rapor edeceksin.

Erkek arkadaşına bile ben karar vereceğim. Tam teslimiyet istiyorum' diyerek beni işimle tehdit etti. Bu tacizi yönetim kuruluna bildirdim, savcılığa şikayet ettim. Soruşturma başlatılacağını düşünürken Tuna'nın mesajıyla işten çıkarıldım. Yönetim kurulunun üç maymun oynamasını kabul etmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim." Rehber, sanat tarihçisi ve seyahat yazarı kimlikleri de bulunan Tuna, evli ve üç çocuk babası. Bu şok iddialar, aralarında keman virtüözü Cihat Aşkın'ın da yer aldığı pek çok üyeyi istifaya götürdü.

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76 yıllık derneğin başkanına taciz suçlaması
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