Aşkın 35 seneyi bir geceye sığdırdı

TÜRK pop müziğinin usta sesi Aşkın Nur Yengi
, Maximum Uniq Açıkhava
'da sevenleriyle buluştu. "Bu gece 90'lara doyacağız" sözleriyle konsere başlayan Yengi, repertuvarıyla misafirlerini 35 senelik bir zaman yolculuğuna çıkardı. Gecede 14 yaşında sahneye çıktığını söyleyen Yengi ,"Sezen Aksu
'Gel bir şarkı söyle' dedi. 'Yalnızca Sitem' şarkısını söyledim ve sahne hayatım başladı" dedi. Gecenin sonunda 'Bir daha' tezahüratları eşliğinde bis yapmak için terlikleriyle sahneye dönen Yengi, Yıldız Tilbe
'nin kendine has dansıyla sahnesini bitirdi.