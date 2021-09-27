Didem Soydan sosyal medyadan hakareti affetmedi! Mahkeme böyle karar verdi!

PAYLAŞIMIN YAPILDIĞI SAATTE SINAVDAYDIM



Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kenan Doğukan A. hakim karşısına çıktı. Mahkemede, özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünde okuduğunu söyleyerek savunmasına başlayan Doğukan A., "Davaya konu twitter hesabı bana aittir. Ancak bu tweetleri ben atmadım. Tweetlerin atıldığı saatte ben okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda da olduğum bir saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim" dedi.