Didem Soydan sosyal medyadan hakareti affetmedi! Mahkeme böyle karar verdi!

Ünlü manken Didem Soydan, 23 Ocak 2020 tarihinde üniversite öğrencisi Kenan Doğukan A.'nın sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar attığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Doğukan A. hakkında, Didem Soydan'a karşı 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
PAYLAŞIMIN YAPILDIĞI SAATTE SINAVDAYDIM
Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kenan Doğukan A. hakim karşısına çıktı. Mahkemede, özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünde okuduğunu söyleyerek savunmasına başlayan Doğukan A., "Davaya konu twitter hesabı bana aittir. Ancak bu tweetleri ben atmadım. Tweetlerin atıldığı saatte ben okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda da olduğum bir saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim nasıl yaptı bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim" dedi.
SINAVI ARAŞTIRILACAK
Mahkemede beyanda bulunan Didem Soydan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve Doğukan A.'nın cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
Mahkeme, Doğukan A.'nın okuduğu üniversiteye müzekkere yazılarak, söz konusu mesajların atıldığı tarihlerde Doğukan A.'nın sınavda olup olmadığının ve sınav saatinde telefonların toplatılıp toplatılmadığının sorulmasına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.