Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Üsküdar’da konser verdi

Üsküdar Harem Meydanı'ndaki konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdarlıları dolu ve derinlikli bir kültür sanat sezonunun beklediğini söyledi.

"BENİM İÇİN MÜZİK DUYGULARIN DİLİDİR"

Kendisini dinlemeye gelenleri, Türkçe olarak "Benim adım Evgeny Grinko, işte benim arkadaşlarım" diyerek selamlayan sanatçı, müziğin evrenselliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Müzik evrensel bir dildir. Kendi aramızda bir dili konuştuğumuzda içinde anlam ifade eden kelimeler kullanıyoruz ama hiçbiri notaların anlamına sahip değil. Bu tıpkı bir yabancı dil gibi, ne demek istediğini anlarsın ama başkasına anlatamazsınız. Benim için müzik duyguların dilidir ve müziğe herkes duygularıyla anlam yükler."

Evgeny Grinko, geniş bir keman ailesi ve akordeoncu 5 müzisyen ile sergilediği sahne performansına, piyano dışında gitarda ve davuldaki hünerlerini de ekledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde, Rus piyanist, "Valse", "Epilogue", "Carousel", "Faulkner's Sleep", "Field", "Once Upon A Time", "Prologue", "Noir", "Winter Sunshine" ve "Serenade" gibi bestelerini icra etti.

Konser boyunca sanatçıya, kemanda Vlada Ponyatovskaya, Anna Romanova ve Pavel Mazkevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda ise Evgenya Popova eşlik etti.

Yoğun ilgiden dolayı birçok kişinin dışarıda kaldığı etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.