Şarkıcı Nadide Sultan’ın korku dolu anları: Seyir halindeki araç alev aldı! Oğluyla birlikte ölümden döndü

Bir süredir gözlerden uzak olan şarkıcı Nadide Sultan, özel hayatıyla gündeme geldi. Sultan, geçtiğimiz günlerde ölümden döndüğünü açıkladı. Oğluyla birlikte özel aracıyla evine giden Nadide Sultan, aracının birden alev aldığını ve çok korktuğunu belirtti.