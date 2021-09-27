Türkiye ‘Kardeşlerim’i izledi!

SEVİLEN atv
dizisi 'Kardeşlerim', geçtiğimiz cumartesi akşamı yayınlanan 21. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 7,46 izlenme oranı ve yüzde 21,03 izlenme payı alarak birinci oldu. 'Kardeşlerim', sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra #UnutmaBeni etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı. 21'inci bölümde; ablasından telefon alan 'Cemile
' paraları geri almanın peşine düşer. Konuşmayı duyan 'Şengül' ve sonrasında Ömer
ve Oğulcan
da Cemile'nin yanında gider. Fakat işler beklendiği gibi gitmez. 'Cemile'nin pis işlere bulaşan ablasının sevgilisi herkesin canını tehlikeye atar. Silahlı adamların açtığı ateş sonucu Cemile, Şengül ve Oğulcan vurulur.