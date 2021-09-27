Ünlü şarkıcı R. Kelly dokuz suçtan suçlu bulundu

KURBANLARI CEZBETMEK İÇİN SERVETİNİ KULLANDI

Savcılar, Kelly'yi müzik kariyerlerine yardımcı olma vaatleriyle kurbanları cezbetmek için şöhretini ve servetini kullanmakla suçladı. Kurbanlarından bazıları, kendilerine cinsel istismarda bulunulduğunda reşit olmadıklarını ifade etti.

Federal jürinin Kelly'yi bu ithamlardan suçlu bulmasının ardından mahkemede onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabileceği düşünülüyor.