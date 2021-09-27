Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık/günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 27 Eylül 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

Koç: Haftaya yeni anlaşmalar, iş birlikleri ile başlayabilirsin. Uzun zamandır çabaladığın konularda başarıyı elde etmek seni rahatlatacak.

Boğa: Haftanın ilk gününe düşünceli bir şekilde başlıyorsun. Eğer çalıştığı işten memnun olmayan bir Boğa burcuysan, çalıştığın yerdeki rahatsız olduğun konuları dile getireceksin.

İkizler: Haftanın ilk gününe bir eksiklik olduğunu hissederek başladığını düşüneceksin. Evde bir eşyanı unutmuş olabilir ya da yapman gereken bir işi henüz tamamlamamış olabilirsin.

Yengeç: Ailenden alacağın telefon ile güne başlaman gününün keyifli geçmesini sağlayacak. Güzel geçen bu günde, arkadaşlarınla bir araya gelerek, eğlenceli vakit geçirmeye devam edeceksin.