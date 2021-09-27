Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık/günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 27 Eylül 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Eylül 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Haftaya yeni anlaşmalar, iş birlikleri ile başlayabilirsin. Uzun zamandır çabaladığın konularda başarıyı elde etmek seni rahatlatacak.
Boğa: Haftanın ilk gününe düşünceli bir şekilde başlıyorsun. Eğer çalıştığı işten memnun olmayan bir Boğa burcuysan, çalıştığın yerdeki rahatsız olduğun konuları dile getireceksin.
İkizler: Haftanın ilk gününe bir eksiklik olduğunu hissederek başladığını düşüneceksin. Evde bir eşyanı unutmuş olabilir ya da yapman gereken bir işi henüz tamamlamamış olabilirsin.
Yengeç: Ailenden alacağın telefon ile güne başlaman gününün keyifli geçmesini sağlayacak. Güzel geçen bu günde, arkadaşlarınla bir araya gelerek, eğlenceli vakit geçirmeye devam edeceksin.
Aslan: Öğrenmeye açık ve ileri görüşlü olacağın bir döneme giriyorsun. Yeni eğitim alanları araştırabilir, kariyer odaklı çalışmalarını hızlandırabilirsin.
Başak: Güne omuz ağrıları ile başlamak seni haya kırıklığına uğratacak. Sporla ilgilenen bir Başak burcuysan bir önceki gün yapmış olduğun antrenmanın ağırlığını bugün hissedeceksin.
Terazi: Yaşantının belli bir rutinde gittiğini düşünmek bunalmış hissetmene neden olabilir. Artan sorumluluklarından kendine ayıracak vakti bulamamandan kaynaklı olabilir.
Akrep: Yaşadığın olaylara karşı takındığın soğukkanlı tavır, hata oranını minimuma indirecek. Akşam saatlerini ailenle ayırarak geçirmek isteyeceksin.
Yay: Güne istediğin gibi başlayamamış olmak can sıkıcı olsa da kendini toparlaman gerektiği gerçeği sana itici güç sağlayacak. Kendi mücadele sistemini ortaya çıkarıyorsun.
Oğlak: Kendini istediğin gibi ifade edemediğin bir gündesin. Hem iş hayatında hem de sosyal çevrende arkadaşlarınla yaptığın konuşmalar, farklı şekilde yorumlanabilir.
Kova: Uzun uzun düşündüğün konularda karar vermek, yükünü hafifletiyor. Rahatlamış şekilde başlayacağın haftanın ilk gününde, beklemediğin bir anda birçok fırsat karşına gelebilir.
Balık: Haftanın ilk gününe umutlu bir şekilde başlıyorsun. Eğer çalışmayan bir Balık burcuysan, iş başvurularınla ilgili geri dönüş almak seni mutlu edebilir.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Ayın son günleri karşıt burcunda gerçekleşecek Retro ile hızlanacak. İletişiminde yaşayabileceğin problemlere karşı dikkatli olmalısın. Retro deyip geçme. Etkileri karşısında hazırlıklı ol.
Boğa Burçları: Bir ayın sonu diğer ayın başlangıcı. Böyle bir haftadayız. Yorgunluğunun iyice artacağı bu süreçte dinlenmek için vakit bulacaksın. Aile kavramının önemi senin için pekişecek.
İkizler Burçları: Yorucu bir ay oldu senin için ama bu hafta Eylül ayını yolcu ediyorsun. Ayın değerlendirmesini yapmak isterken, kendine çıkaracağın dersler de olmalı. Mantığın ön planda olduğu günler kapıda.
Yengeç Burçları: Geçmiş konular karşına gelebilir. Retro olursa seni es geçer mi? Çocuk sahibi olan Yengeç burçları, geleceğe yönelik adımlar atacak. Senin için önem arz eden konular öne çıkacak.
Aslan Burçları: Kendi kararları kendi önceliklerin oluyor. Birden fazla işi aynı anda yapmanın kötü olduğunu da deneyimlemek senin için iyi bir ders niteliğinde. İkili ilişkilerin hiç olmadığı kadar bu hafta karşına gelebilir.
Başak Burçları: Retrolu bir haftaya merhaba. Özellikle istediklerinin gerçekleşmemesi seni üzebilir. Ama her şeyde vardır bir hayır. Geç olması güç olmasından iyidir. Maddi konulara dikkat benden söylemesi.
Terazi Burçları: Merkür Retro'suna ev sahipliği yapıyorsun. En çok etkilenecek burçta sensin doğal olarak. Sakin kalmak için elinden geleni yapacağın bir haftadasın. Pazartesi gününden itibaren, her şeyin kontrolünde olmasını sağlamalısın.
Akrep Burçları: Maddi konular ayın son gününde gündeminde. Ne çok para harcamışım dediğini duyar gibiyim. Bu senin kulağına küpe olsun. İsteklerini göz ardı etme ama yapabileceklerinin de sınırını bil.
Yay Burçları: Duygusal kararların damga vuracağı bir hafta. Sanki bir değişim içerisindesin. Yardıma ihtiyacın olduğunu söylemekten çekinmemelisin. Unutma her şeyi tek başına halledemezsin.
Oğlak Burçları: Bir ayın daha son günlerine geldik. Sonbaharın ilk ayındaki yoğun tempon, hafta boyunca devam edecek. Ee ne demişler, işleyen demir parlar. Boş durmak sana göre değil. Aklındaki "iş" kelimesi sanki hep orada kalacak gibi.
Kova Burçları: Ertelemek yok. Eylül ayı sana bunu öğretti. Uygulayacak olan da sensin. Çarşamba günü senin günün diyor gökyüzü. Planların ve programlarını ona göre hazırlayabilirsin.
Balık Burçları: Retrolu bir haftaya adım atıyorsun. Geride kalan günlerdeki davranışlarını gözden geçirmek isteyeceksin. Perşembe günü senin için öne çıkarken, gündeme gelen konuların sayısı senin için oldukça fazla olabilir.