Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral cephesinde yeni gelişme! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı…

ÜNLÜ MODEL: İTİBARIMI ZEDELEDİ

Kerem Kamışlı ile Yiğit Marcus Aral arasındaki sular durulmaz ve ikili davalık olurken eski sevgililer barıştı. Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral barıştıktan sonra savcılığın Şahin'in şikayeti sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Öyle ki boğazda facianın eşiğinden dönülen olayın ardından Şevval Şahin "Eski sevgilim Yiğit beni Türkiye'ye rezil edeceğini söyledi. Ben Türkiye'de bilinen basının peşinde koştuğu bir fotomodelim. İtibarımı zedeleyen, beni tehdit ve rahatsız eden Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçiyim" dediği ortaya çıktı. Ancak olaydan kısa bir süre sonra eski sevgilisiyle barışan Şevval Şahin, olaydan tam bir ay sonra şikayetini geri çekti. Savcılık da dosyada kararını verdi.