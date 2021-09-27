Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral cephesinde yeni gelişme! Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı…

Olay İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşti. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda bir restoranda yemek yiyordu. O dönem Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, ikilinin masasına geldi.
Eski sevgili kıskançlık krizine girip Kerem Kamışlı'ya, "Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin? Seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm" diyerek tehditler savurdu. Ardından oturduğu sandalyeyle birlikte Kamışlı'yı denize attı. Yetmezmiş gibi görevlilerin Kamışlı'yı denizden çıkarmaya çalıştığı sırada videoya çekip görüntüleri basına servis etti.
"DENİZE ATARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"
Tüm bu yaşananların ardından hem Kerem Kamışlı, hem Şevval Şahin dehşeti yaşatan Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi oldu. Aral, kız arkadaşı Şevval Şahin'in Kerem Kamışlı ile gizli aşk yaşadıkları imasında bulundu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, Aral'ın iki ismin evine de 100 metre yaklaşmaması yönünde adli kontrol kararı vererek serbest kalmasına hükmetti.
Şevval Şahin'in eski sevgilisi mekanı bastı yeni sevgilisini denize attı! O anlar kamerada | Video
Savcılık Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'ya yaptıklarının ardından "olası kastla öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından toplamda 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
ÜNLÜ MODEL: İTİBARIMI ZEDELEDİ
Kerem Kamışlı ile Yiğit Marcus Aral arasındaki sular durulmaz ve ikili davalık olurken eski sevgililer barıştı. Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral barıştıktan sonra savcılığın Şahin'in şikayeti sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Öyle ki boğazda facianın eşiğinden dönülen olayın ardından Şevval Şahin "Eski sevgilim Yiğit beni Türkiye'ye rezil edeceğini söyledi. Ben Türkiye'de bilinen basının peşinde koştuğu bir fotomodelim. İtibarımı zedeleyen, beni tehdit ve rahatsız eden Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçiyim" dediği ortaya çıktı. Ancak olaydan kısa bir süre sonra eski sevgilisiyle barışan Şevval Şahin, olaydan tam bir ay sonra şikayetini geri çekti. Savcılık da dosyada kararını verdi.
ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ, TAKİPSİZLİK GELDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şevval Şahin'in önce şikayette bulunduğunu ancak olaydan bir ay sonra şikayetçi olmadığını vurguladı. Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisi Şevval Şahin'e yönelik 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarının şikayete bağlı olduğunu belirten savcılık, şikayetin geri çekilmesi nedeniyle takipsizlik kararı verdi.