Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenomen Danla Bilic’in sevgilisi Yusuf Engin’in mesleği nedir?

Yaptığı makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, yeni sevgilisi Yusuf Engin ile el ele görüntülendi. Magazin dünyasına düşen çiftin görüntülerinin ardından "Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Danla Bilic'in sevgilisi Yusuf Engin'in mesleği nedir?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olan iş insanı Engin, Avrupa Birliği İlişkileri bölümü mezunudur.