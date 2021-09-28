Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Baba Parası bugün Tv’de!

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Baba Parası filmi konusu ve oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Beyazperdede yer aldığı süreçte dikkatleri üzerine çeken yapımla ilgili olarak "Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları da gündeme taşındı. İşte Baba Parası filmine ait merak edilenler...

KONUSU NEDİR?

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibı olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.



OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural,

Murat Cemcir,

Devrim Yakut