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Giriş Tarihi: 28.9.2021 16:39

Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Baba Parası bugün Tv'de!

Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Baba Parası bugün Tv’de!

Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı Baba Parası filmi konusu, oyuncuları ile merak konusu haline geliyor. İlk kez veya yeniden izlemek isteyenler için ekranlara gelecek olan komedi türündeki yapımla ilgili olarak “Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Baba Parası filmi hakkında tüm detaylar...

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Baba Parası filmi konusu ve oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Beyazperdede yer aldığı süreçte dikkatleri üzerine çeken yapımla ilgili olarak "Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları da gündeme taşındı. İşte Baba Parası filmine ait merak edilenler...

KONUSU NEDİR?

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibı olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural,

Murat Cemcir,

Devrim Yakut

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Baba Parası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Baba Parası bugün Tv'de!
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