Bebek kavgası büyüdü

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
TÜLİN Şahin
'le kızı Siena
'nın babası Portekizli Pedro de Noronha
arasındaki kavga boyut değiştirdi. Şahin, "Bana ve kızıma şiddet uyguladı", "Kızımı kaçırmak istiyor" diyerek Noronha'dan şikayetçi olmuştu.
Yaşananların ardından Portekizli iş insanı, Şahin'in kendisini sorumsuz bir baba ve kötü biri gibi göstermesine tepki olarak Instagram
üzerinden 'Siena için adalet' isimli bir sayfa açtı.
'YASALARA KARŞI ÇIKIYOR'
PEDRO, bu sayfa üzerinden kızına ithafen "Baban seni görmeye geldi ama annen yine yasa dışı oyunlar oynuyor ve bu muhteşem ülkenin yasalarına karşı çıkıyor" gibi yazılar kaleme almaya başladı. Pedro, bu yazıları tüm Türkiye'nin görmesi için de Instagram ile sponsorlu reklam anlaşması yaptı. Pedro'nun olayları, kendi açısından anlattığı yazılar şimdi herkesin sosyal medya hesabına düşüyor.