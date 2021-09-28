Beste Açar babasının soyadını kullanan İpek Açar’a sitem etmişti! Eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu!

Bunu farklı algılatmaya çalışmak güzel bir davranış değil" dedi. Kömürcü ise gözyaşlarını tutamayarak şöyle konuştu: "İpek, Kayahan'ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Bu desteği İpek'e sonuna kadar vereceğim. Çok mutlu bir ailemiz var, son günlerde biraz üzüldük."