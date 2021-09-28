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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:38 Son Güncelleme: 28.9.2021 09:52

Beste Açar babasının soyadını kullanan İpek Açar’a sitem etmişti! Eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu!

Beste Açar babasının soyadını kullanan İpek Açar’a sitem etmişti! Eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu!

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, İpek Açar’ın yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına tepki göstermişti. İpek Açar’ın eşi Alper Kömürcü, bu açıklamayla ilgili ilk kez konuştu: “Eşim İpek, Kayahan’ın anılarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Zaten böyle bir kadın olduğu için ona aşık oldum. Ben de daima eşime destek olacağım.”

Geçtiğimiz günlerde Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına tepki gösterip paylaşımlar yapmıştı.

İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü, konuyla ilgili ilk kez Seyhan Erdağ'la Süper Pazar'a konuştu. Açar, "Kayahan çok kıymetli benim için, evladımın babası.

Bunu farklı algılatmaya çalışmak güzel bir davranış değil" dedi. Kömürcü ise gözyaşlarını tutamayarak şöyle konuştu: "İpek, Kayahan'ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Bu desteği İpek'e sonuna kadar vereceğim. Çok mutlu bir ailemiz var, son günlerde biraz üzüldük."

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Beste Açar babasının soyadını kullanan İpek Açar’a sitem etmişti! Eşi Alper Kömürcü ilk kez konuştu!
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