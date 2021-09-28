Haberler Günaydın Haberleri ‘Çok mutluyuz ama son günlerde biraz üzüldük’
Giriş Tarihi: 28.9.2021

‘Çok mutluyuz ama son günlerde biraz üzüldük’

‘Çok mutluyuz ama son günlerde biraz üzüldük’
Geçtığımiz günlerde Kayahan'ın kızı Beste Açar, İpek Açar'ın evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmasına tepki gösterip paylaşımlar yapmıştı. İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü, konuyla ilgili ilk kez Seyhan Erdağ'la Süper Pazar'a konuştu. Açar, "Kayahan çok kıymetli benim için, evladımın babası. Bunu farklı algılatmaya çalışmak güzel bir davranış değil" dedi. Kömürcü ise gözyaşlarını tutamayarak şöyle konuştu: "İpek, Kayahan'ın bıraktıklarına son nefesine kadar sahip çıkacak. Bu desteği İpek'e sonuna kadar vereceğim. Çok mutlu bir ailemiz var, son günlerde biraz üzüldük."
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Çok mutluyuz ama son günlerde biraz üzüldük’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA