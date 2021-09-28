Eşini takip etmek için dedektif tuttu

Sosyetenin
ünlü isimlerinden Deniz
-Melisa Kanatlı
çifti, 2020'de boşandı. İddiaya göre dava sırasında; iş insanı Deniz Kanatlı
bir araç tarafından takip ediliyordu. Kanatlı, araçtaki kişinin fotoğraflarını çektiğini gördü. Genç adama akşam ise kayınpederi Ergün Savgı
'dan bir fotoğraf geldi. Dekont olan fotoğrafta, danışmanlık hizmeti adı altında Banu Aydın'ın hesabına 12 bin lira ödeme emrini içeren talep yazıyordu. Mesaj Kanatlı'nın babası tarafından silindi. Ancak Deniz Kanatlı ekran görüntüsü almıştı. İş insanı meblağın yüksek oluşu ve danışmanlık ücreti açıklamasının bulunması sebebiyle kendisini illegal şekilde takip ettirildiğinden şüphelendi. Karakola giden genç adam, kendisini takip eden aracın plakasını söyledi. Aracı kullanan kişi Volkan Aydın
'dı. Kanatlı, Banu Aydın isimli havale dekontunu hatırladı. Paranın dedektif parası olduğunu fark edince, eşi ve kayınpederini ihbar etti. Volkan Aydın suçlamaları kabul etmedi. Banu Aydın ise Volkan Aydın'ın kardeşi olduğunu, ancak olayların tarafı dahi olmadığını söyledi.
DEDEKTIFLERE DAVA AÇILDI
Bilirkişi, Aydın kardeşlerin Melisa ve babasıyla defalarca görüşüp hesaplarına para gönderdiğine dair rapor verdi. Dedektifler hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişilerin huzurunu bozma' suçlarından dava açıldı.