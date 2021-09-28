Nam-ı diğer Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında flaş gelişme!

BUNAMAK ZORUNDA MIYIM

Garabet Baltaoğlu, "akli dengesinin yerinde olmadığını" iddia eden iki yeğene tepki gösterdi: "Hiç görmediğim, tanımadığım insanlar benim için nasıl bunu söyleyebilir? Ben hayatımda ilaç kullanmadım. Bir tek Aspirin alırım, bir de ayağım için mantar ilacı kullanmıştım, o kadar. Kalp, tansiyon, şeker yok çok şükür. 75 yaşındayım diye bunamak zorunda mıyım? Ben hazırım heyete çıkmaya. Yeter ki bu iş bir an evvel bitsin, Seyfi Bey'in vasiyeti yerine getirilsin."