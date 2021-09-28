‘Sınavdaydım, o mesajları ben atmadım’

Ünlü manken Didem Soydan
, 23 Ocak 2020 tarihinde üniversite öğrencisi Kenan Doğukan A
.'nın sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli mesajlar attığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.
İddianamede Doğukan A
. hakkında, Soydan'a karşı hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen duruşmada Kenan Doğukan A. hakim karşısına çıktı. Özel bir üniversitede Endüstriyel Tasarım bölümünde okuduğunu söyleyen Doğukan A., şunları söyledi: "Davaya konu Twitter
hesabı bana aittir. Ancak bu tweetleri ben atmadım.
Tweetlerin atıldığı saatte ben okulda, sınavdaydım. Sınav girişlerinde telefonlar toplanır. Bu nedenle sınavda olduğum bir saatte paylaşımda bulunmam mümkün değildir. Bu paylaşımları kim nasıl yaptı bilmiyorum. Beraatımı talep ederim." Soydan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini ve Doğukan A.'nın cezalandırılmasını istediklerini belirtti. Mahkeme, Doğukan A.'nın okuduğu üniversiteye müzekkere yazarak mesajların atıldığı tarihlerde Doğukan A.'nın sınavda olup olmadığının ve sınav saatinde telefonların toplatılıp toplatılmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.