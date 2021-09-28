Son dakika: Kuruluş Osman’ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu

YENİ SEZON EZBER BOZACAK

'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.