Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 28 Eylül 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Eylül 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Eylül 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ÇOCUKLARDA HAK VE GÖRGÜ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugünün gündemi eksik bıraktığın konular olacak. İletişim gezegeni Merkür, bugün itibariyle karşıt burcundaki geri hareketine başlıyor. Özgürlüğüne müdahale edenlere karşı tepkilerini dile getireceksin.
Boğa: Sana verilen sözlerin tutulmaması, rahatsız edici boyutlara taşabilir. Yılın son Merkür gerilemesi, hava burcunda bugün başlıyor. Merkür Retro'su, aşırı duygusallığa neden olabilecek etkilerini hissettiriyor.
İkizler: Yaşam alanınla ilgili birtakım konular gündemini oyalayabilir. Değişim yapmaktan korkmayacaksın. Yönetici gezegenin Merkür, hava burcundaki geri hareketine başlıyor.
Yengeç: Öncü burçta bugün başlayacak olan Merkür Retro'su; teknolojik cihazlarla gün boyu sorun yaşamana neden olabilir. Alım satım konularına dair ataklar meydana gelebilir.
Aslan: Dalgın, unutkan ve adapte olmakta zorlandığın bir gündesin. İş yerinde yanlış mailler gönderebilirsin. Merkür Retro'su öncü burçta başlıyor. Akşam için düşündüğün planlarda aksaklıklar olması, moralini bozabilir.
Başak: Mesai saatlerindeki değişim, ruh halini olumsuz etkileyebilir. Yönetici gezegenin Merkür, öncü burçtaki geri hareketine başlıyor. Teknolojik cihazlarla sorunlar yaşaman, yeni masraflara yol açabilir.
Terazi: Kendini huzursuz hissettiğin ortamlarda bulunmak istemeyecek ve görüşmelere dahil olmayacaksın. İletişim gezegeni Merkür, burcundaki geri hareketine bugün başlıyor. Kendini olumsuz etkilerden korumak isteyebilirsin.
Akrep: Olumsuz düşüncelere sahip kişilerden kendini soyutluyorsun. Yenilenme ihtiyacını, saç değişikliğinde giderebilirsin. Yılın son Merkür Retro'su bugün başlarken, takıntılı olduğun konular karşına gelebilir.
Yay: Özgürlüğüne düşkün olman, ani kararları gündemine getirebilir. Bu süreçte mümkün olduğunca sakin kalmalı ve aceleci davranmamalısın. Merkür gerilemesi hava burcunda başlıyor.
Oğlak: Yakın çevrendeki kişilerin değişken tavırları, arkadaşlık ilişkilerini sorgulamaya itebilir. Hava burcunda yılın son Merkür Retro'su bugün başlıyor. Hissettiğin gerginliğin yaşamını etkilemesine izin vermeyeceksin.
Kova: Son dakika kararları bugüne damga vurabilir. Çünkü iletişim ve haberleşme gezegeni Merkür, hava burcundaki geri hareketine başlıyor. Çalışan bir Kova burcuysan, iş yerindeki evrak işlerinden yorulduğunu fark edeceksin.
Balık: Yarım kalan konuları, bugün itibariyle tamamıyla hayatından çıkarıp atıyorsun. Yılın son Merkür Retro'su, hava burcunda başlıyor. Evli bir Balık burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi gündeme gelebilir.
ÇOCUKLARDA HAK VE GÖRGÜ
Her toplumun kendine özgü kuralları, gelenekleri ve görenekleri vardır. Ama bütün bunlar arasında değişmeyen tek bir şey var ki o da çocuklardır. İlk eğitimlerini ailelerinden alan çocuklar için, gördükleri, bildikleri her şey onlar için iyi bir ders niteliğindedir. Peki bizler ebeveyn olarak ne kadar doğru bir rol üstleniyoruz? Çocuklara hak ve görgü konusunda neler öğretiyoruz?
Doğru Öğreti Doğru Sonuca Götürür
Hayatın her alanında ailenin önemi ve çocuğu yönlendirirken doğru iletişim kurulması görgü ve hak konusunda oldukça önemli. Her şeyin başı iletişim diye boşuna söylenmemiş. Biz büyükler de çocukların bizleri rol model olarak kendilerine örnek aldıklarını düşünürsek kendi dersimize iyi çalışmalıyız. Yapacağımız bir hata hayatı boyunca yapabileceği hatalara sebep verebiliriz istemeden de olsa. Öğretilerimizi doğru yaparsak, sonuçlarının da doğru olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.
Belki de Aynayı Kendimize Çevirmeliyiz
Çocukların öğrendiği bütün bilgi ve becerilerinin temeli ailede atılmaktadır. Dolayısıyla da ebeveynlerin hem kendi aralarında hem de dışarıda bulundukları davranışlar, çocukların davranışlarını da etkileyecektir. Dolayısıyla çocuklarımız belirli bir yaşa geldiklerinde davranışlarında bir bozukluk varsa, aynayı belki de kendimize çevirmeliyiz.
Ne Ekersen Onu Biçersin
Hayatın her alanında ailenin önemi var. Çocuğu yönlendirirken, doğru iletişim kurulması görgü ve hak konusunda oldukça önemlidir. Çocuklara aktardığınız davranışın aynısını gösterdiklerine çokça şahitlik ederiz. Hakkını bilen ve kimsenin kişisel yaşamını ihlal etmeden, özgürlüğünü kısıtlamadan iletişim kurabilen çocuk, görgü konusunda yol kat etmiş demektir. Bu ve bunun gibi davranışların sürekli hale gelmesinde ailenin rolü kaçınılmazdır. Doğru bilgi doğru davranışı tetikler.
Peki Bizler Bu Alışkanlıkları Çocuklarımıza Nasıl Öğretebiliriz?
Bu pandemi sürecinden en çok çocukların etkilendiğini düşünen ebeveynlere sesleniyorum; Unutmayın, en çok biz etkilendik. Onlar ne kadar maske takmış, kısıtlanmış, okula gidememiş olsa da bugünleri unutacaklar. Ancak bizim yaptığımız baskılar, dayatmalar, psikolojik iniş çıkışlarımızla verdiğimiz tepkileri unutmayacaklar.