Batuhan Ekşi Medcezir’e dair hiç bilinmeyen o anları açıkladı! Bir kere hep beraber havuza atlamıştık ve...

Ünlü oyuncu 'Medcezir'de oynarken en eğlendiğin sahne ne olmuştu? ' sorusuna karşılık, "Biz bir keresinde hep beraber havuza atlamıştık ve o sahnede çok eğlenmiştim çünkü ben kıyafetle yüzmeyi çok severim. Sürekli havuza atlayıp tekrar çekmemiz gerektiği zaman tekrar kurulanıp, giyinip çekim yapıyorduk ve o gece oraya iskele kurup paydostan sonra bütün akşam yüzmeyle devam ettik. Bir keresinde de ilk bölümlerde bir yangın sahnesi çekmiştik ve ben aksiyon çok severim. Yanınızda boyunuz kadar alevlerin yükseldiği bir anın içinde yer almak her zaman mümkün olmuyor evinizde yangın çıkmadığı sürece." yanıtını verdi.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ilişkisine dair de itiraflarda bulunan Batuhan Ekşi, "Ben gerçekten insanların gözünün kaldığına çok inanıyorum. Mesela özel günlerde bir iki tane fotoğraf paylaştım ve akşamına kavga edebiliyorsunuz. Bir şekilde bir şey oluyor ve nazar değiyor o yüzden uzak tutmaya çalışıyorum zaten birilerinin de Batuhan kimle beraber acaba diye çok merak ettiğini de düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

İşte Batuhan Ekşi röportajının tüm detayları...

Batuhan merhabalar, seni Medcezir dizisi ile tanımaya başladık ve 2013 senesinden beri de oyunculuk kariyerine aktif olarak devam ediyorsun. Peki şu anda neler yapıyorsun, keyfin nasıl?

Evet 2103'te İntikam dizisi ile başladım, Medcezir de 2014 yılına ait bir iş. Aslında o zamanlarda oyunculuk mesleği çok revaçta değildi ve bu benim için bir avantajdı çünkü takip eden bütün yıllarda sürekli iş yaptım. Her dönemde bir meslek grubu çok popüler olabiliyor, nasıl bir dönem spor hocası olmak çok popülerse, bir dönem herkes oyuncu oldu, şimdi de güzel poz verebilen herkes influencer. Ben hiç poz veremiyorum mesela, fotoğraf çekilmek ile ilgili ciddi problemlerim var.

ÇOK KÖTÜ BİR KULLANICIYIM

Instagram hesabın pek öyle görünmüyor aslında.

Gerçekten çok kötü bir kullanıcıyım hatta çok basit bir cevabı var: Fotoğrafım yok! Günümüzde yüksek takipçiye sahip fenomenler, influencerlar kendileri gibi insanlarla beraber oldukları için hem çok güzel pozlar veriyorlar hem de birbirlerini çekiyorlar ama bu bende yok. Ben arkadaşlarımla bir araya geldiğimde genelde telefonlar cebe girer ve birbirimizle sohbet ederiz. Biri telefonu çıkardığı zaman da keşke sen de gelseydin denir.

Çevrenden istek alıyor musun peki influencer olabilirsin, sosyal medyayı daha aktif kullanarak daha farklı bir profil çizebilirsin gibi yorumlarla?

Alıyorum. Aslında işimiz gereği de iyi kullanmamız gerekiyor çünkü sosyal medyadan iş de geliyor ama ben bunu hayatıma çok dahil etmiyorum. Bu duruma yeni yeni alışmaya çalışıyorum, köpeğimle fotoğraflarımı ve videolarımı atıyorum, bir yere gittiğimde fotoğraf paylaşmaya çalışıyorum. Daha çok Twittercı olduğumu söyleyebilirim çünkü Türk mizacı gerçekten çok üst seviyede. Oyunculuk anlamında statü değiştikçe tabii ki yazdığınız şeylere daha çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü insanlar söylediğiniz şeyleri başka yere çekebiliyor ve alınabiliyor. Sonrasında da bu duruma çok alışık değilseniz dert edebiliyorsunuz.

Kötü eleştiriler seni rahatsız ediyor mu? Etkisi altında kalıyor musun?

Çok fazla almıyorum. Eskiden kalırdım ama artık o kadar takılmıyorum. Eskiden de kalma sebebim çok az alıyor olmamdı çünkü fazla alıyor olsaydım alışırdım bu duruma zaten sürekli duyduğum şeyler bunlar diyerek.

Genel olarak bir şeyleri kafaya çok takan bir yapın var mı peki? Çok kurar mısın ya da insanların sana söyledikleri, senin hakkındaki yorumları çok umurunda olur mu?

Eskiden olurdu evet.